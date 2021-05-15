Telabyad'a bayram çıkartması
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Telabyad'a bayram çıkartması

Telabyad'a bayram çıkartması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ramazan Bayramı'nda Suriye'nin kuzeyine ziyaret gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev başındaki polis, jandarma personeli ve Telabyad halkının bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı'nda Suriye'nin kuzeyine ziyaret gerçekleştiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev başındaki polis, jandarma personeli ve Telabyad halkının bayramını kutladı.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad'a gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sınır ötesi görevinde bulunan polis ve Mehmetçikle bayramlaştı. Müşterek Karargah Komutanlığı ve Polis Merkezini ziyaret ederek sınır ötesinde görev yapan asker ve polislerle bir araya gelen Vali Erin, kontrol noktalarını ziyaret ederek görevli personelin yemekleri hakkında da bilgi aldı. Telabyad'daki bayram ziyaretlerine ilçe esnafını ziyaret ederek devam eden Vali Erin, esnafın bayramını tebrik ederek hayırlı işler diledi.

Vali Erin'e Telabyad ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da eşlik etti. - TEL ABYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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