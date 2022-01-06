Tel örgülere takılan dağ keçisini köylüler ve jandarma kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tel örgülere takılan dağ keçisini köylüler ve jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Haberler | Güncel

Tel örgülere takılan dağ keçisini köylüler ve jandarma kurtardıELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kaya düşmelerine karşı yol kenarına örülen tel örgülere takılan dağ keçisini, köylüler ve jandarma kurtardı.

ARICAK, ELAZIĞ (İHA) - Tel örgülere takılan dağ keçisini köylüler ve jandarma kurtardı

ELAZIĞ Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kaya düşmelerine karşı yol kenarına örülen tel örgülere takılan dağ keçisini, köylüler ve jandarma kurtardı.

Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesinde bir dağ keçisi, kaya düşmelerine karşı yol kenarına örülen tel örgülere takıldı. Keçiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşlarla birlikte dağ keçisini kurtarmak için uzun uğraş verdi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından dağ keçisi tellerden kurtarıldı.

Sağlık durumu kontrol edilen dağ keçisi, yaralı olmadığı tespit edildikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Tel örgülere takılan dağ keçisini köylüler ve jandarma kurtardı

Tel örgülere takılan dağ keçisini köylüler ve jandarma kurtardı

Tel örgülere takılan dağ keçisini köylüler ve jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title