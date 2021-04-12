Telabyad'da İsrail yapımı patlayıcılar ele geçirildi
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Telabyad'da İsrail yapımı patlayıcılar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Telabyad'da İsrail yapımı patlayıcılar ele geçirildi

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Barış Pınarı Bölgesi Telabyad ilçesinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye Barış Pınarı Bölgesi Telabyad ilçesinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad ilçesinde MİT Başkanlığı, Yerel Kolluk Birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yürütülen arama tarama faaliyetleri neticesinde aralarında İsrail yapımı da olan çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar arasında, 12 adet anti personel mayını, 8 adet İsrail yapımı güçlendirilmiş anti personel mayını, 2 adet fünye grubu, 4 adet el bombası, 9 adet basma tipi anahtar sistemi, 4 adet alpha fire alıcı devresi, 3 adet anahtar sistemi, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında alüminyum tozu, 2 adet 2 kilogram olan demir bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 5 metre uzunluğunda korteks, 1 adet ateşleme cihazı ile 5 adet tuzaklama amaçlı kullanılan metal kazık ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar taşınması ve sevki tehlike arz ettiğinden bomba İmha ekiplerince yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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