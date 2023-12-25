Yurt dışı telefon kullanıcılarına müjde: Kullanım süresi uzatıldı

Yurt dışı telefon kullanıcıları için müjde! Ak Partinin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcsı Zafer Sırakaya, yaptığı açıklamada mevcuttaki 120 günlük kullanım hakkının artırılacağını duyurdu. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Yurt dışı telefon kullanım süresi 120 günden 180 güne uzatıldı

Bu işten en karlı çıkacak olanlar tabii ki çift hatlı akıllı telefon sahipleri olacak. 1 Ocak 2024'te kullandığınız SIM kart slotunun süresi Haziran ayında dolacak, ardından Haziran ayında ikinci SIM kart slotuna takıp tekrar yıl sonuna kadar kullanmaya devam edebileceksiniz.

Zafer Sırakaya X'te yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" diye durumu açıkladı.

Bir müjdemiz de yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili Yapılacak yeni düzenleme ile Yurt dışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden "Geçici haberleşme" için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30'ar gün uzatılabilecek pic.twitter.com/TNoaRU3SXW — Zafer Sırakaya ???? (@SirakayaZafer) December 25, 2023

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Yurt dışı telefon sahipleri, 120 günlük kullanım süresi dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunacak ve telefonu 180 gün kullanabilecekler.

Tek düzenleme telefonlara değil, yurt dışı araçların kullanım süresi de değişiyor

Sırakaya ayrıca, yurtdışında emekli olup Türkiye'de uzun süre kalan kişilere geçici olarak getirdikleri araçları için 730 günlük bir süre tanındığını aktardı. Sırakaya, "Bu sürenin tamamlanmasıyla birlikte yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın araçlarını yurt dışına çıkarma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar uzatma imkanı tanıyan düzenlememiz 2024 yılında yürürlüğe giriyor" dedi.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre, geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların kalış süresi, özellikle yurtdışında ikamet eden emekliler için 4 yıla uzatıldı. Emekliler, araçlarının kalış süresinin bir defaya mahsus olmak üzere 2 yıl daha uzatılmasını talep edebilirler.

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İlk 2 yıllık süre dolmadan gümrük müdürlüklerinde süreci başlatan emekliler, araçlarını ihraç etme ve 185 günlük bekleme süresine uyma zorunluluğu olmaksızın fazladan 2 yıl daha süreye sahip olacaklar. Bu durum, halihazırda Türkiye'de bulunan araçlar için de geçerli olacak.

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