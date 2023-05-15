YSK açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur ne zaman?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri geçtiğimiz gün gerçekleşti. Milyonlarca vatandaş oy kullandı. Ancak YSK tarafından yapılan açıklamaya göre seçim, ikinci tura kaldı. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur ne zaman? Cevabı haberimizde.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur ne zaman?

Türkiye'nin en kritik seçimi olarak görülen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için AK Parti Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nı temsilen Sinan Oğan aday oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de aday olmuştu ancak son saatlerde geri çekilme kararı aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçmek için yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ise toplamda 26 parti aday oldu. Bazı partiler ittifak olarak, bazıları ise bağımsız olarak seçimlere katıldı. Bu partiler ise şu şekildeydi;

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Millet İttifakı

Cumhuriyet Halk Partisi

İyi Parti

Cumhur İttifakı

AK Parti

MHP

Yeniden Refah Partisi

Büyük Birlik Partisi

Ata İttifakı

Adalet Partisi

Zafer Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı

Türkiye Komünist Partisi

Türkiye Komünist Harekatı

Sol Parti

Emek ve Özgürlük İttifakı

Yeşil Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Memleket Partisi

Vatan Partisi

Genç Parti

Millet Partisi

Halk ve Özgürlükler Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Adalet Birlik Partisi

Anavatan Partisi

Yenilik Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Milli Yol Partisi

Güç Birliği Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından paylaşılan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 27 milyon 88 bin 360 vatandaş, oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Bu yüzde 49.5'e tekabül etmekte. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 568 bin 196 oy ile halkın yüzde 44.89'undan oy aldı.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, hiçbir aday yüzde 50 oy alma barajını aşamadığı için ikinci tura kaldı. İkinci tur ise 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Bu turda, ilk seçimde en fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Ayrıca bu seçimde ise yüzde 50 üstü oy alma şartı aranmayacak. En fazla oy alan aday, Cumhurbaşkanı olacak.

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