YSK açıkladı: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur ne zaman?
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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur ne zaman?
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri geçtiğimiz gün gerçekleşti. Milyonlarca vatandaş oy kullandı. Ancak YSK tarafından yapılan açıklamaya göre seçim, ikinci tura kaldı. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur ne zaman? Cevabı haberimizde.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tur ne zaman?
Türkiye'nin en kritik seçimi olarak görülen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi için AK Parti Genel Başkanı ve mevcut Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nı temsilen Sinan Oğan aday oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de aday olmuştu ancak son saatlerde geri çekilme kararı aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçmek için yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ise toplamda 26 parti aday oldu. Bazı partiler ittifak olarak, bazıları ise bağımsız olarak seçimlere katıldı. Bu partiler ise şu şekildeydi;
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Millet İttifakı
Cumhuriyet Halk Partisi
İyi Parti
Cumhur İttifakı
AK Parti
MHP
Yeniden Refah Partisi
Büyük Birlik Partisi
Ata İttifakı
Adalet Partisi
Zafer Partisi
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
Türkiye Komünist Partisi
Türkiye Komünist Harekatı
Sol Parti
Emek ve Özgürlük İttifakı
Yeşil Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Memleket Partisi
Vatan Partisi
Genç Parti
Millet Partisi
Halk ve Özgürlükler Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Adalet Birlik Partisi
Anavatan Partisi
Yenilik Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Milli Yol Partisi
Güç Birliği Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından paylaşılan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 27 milyon 88 bin 360 vatandaş, oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Bu yüzde 49.5'e tekabül etmekte. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 568 bin 196 oy ile halkın yüzde 44.89'undan oy aldı.
YSK tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, hiçbir aday yüzde 50 oy alma barajını aşamadığı için ikinci tura kaldı. İkinci tur ise 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Bu turda, ilk seçimde en fazla oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. Ayrıca bu seçimde ise yüzde 50 üstü oy alma şartı aranmayacak. En fazla oy alan aday, Cumhurbaşkanı olacak.
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023