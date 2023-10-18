YouTube'a mırıldanarak şarkı arama özelliği geliyor

YouTube, yeni güncelleme ile mırıldanarak şarkı arama özelliğini kullanıcılara sunacak. Ayrıca You sekmesi, sabit ses seviyesi ve dikey menü tasarımı da güncelleme ile birlikte geliyor.

Hepimiz gündelik hayatta bir şarkıya fazla takılıp saatlerce onu mırıldanıyoruz. Daha sonrasındaysa bu şarkının adını unutup "acaba adı neydi" diye derin düşüncelere dalıyoruz. Bu tarz durumlarda hepimiz Shazam gibi uygulamalara yöneliyoruz. Ancak artık bu özellik Youtube'da da yer alacak. İşte detaylar…

Sabit ses seviyesi, You sekmesi ve mırıldanarak şarkı arama özelliği YouTube mobile geliyor!

Geçtiğimiz yıl YouTube "dev" olarak adlandırdığı bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte tasarımın baştan aşağıya değiştiğini belirten YouTube ekibi ufak tefek hata düzeltmelerini de halletti. YouTube'a gelen koyu tema ve ambiyans ışığı özelliğini bu güncelleme ile kullanmaya başladık. Ambiyans ışığı çok büyük bir pratiklik sağlamasa da koyu tema özelliği ile birlikte oldukça şık bir görüntü sunuyordu.

Şimdiyse YouTube için daha farklı bir içerikte güncellemeler geliyor. Bu güncellemelerden ilki mırıldanma ile şarkı arama özelliği oldu. Özellikle şarkı dinlemeyi seven insanlarda görülen bir şarkının sözlerini veya melodisini hafızalarına kaydedip daha sonrasında ismini unutma sorunu ortadan kalkıyor. Çünkü YouTube mırıldanarak şarkıyı bulmanıza olanak sağlıyor.

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Bunun yanı sıra YouTube "kitaplık" ve profil sayfasını bir "You" sekmesiyle birleştiriyor. Bu önceden izlediğiniz videoların, oynatma listelerinizin, indirdiğiniz ve satın aldığınız öğelerin yanı sıra hesapla ilgili ayarlarınız ve kanal bilgilerinize tek bir sekmeden ulaşabilmenizi sağlıyor. Bu özellik bugün web ve mobil cihazlarda kullanıma sunuldu.

Genelde kullanmayı sevdiğiniz ses ayarını sabitlemenize olanak sağlayan yeni sabit ses seviyesi özelliği de bu güncelleme ile birlikte geldi. Ayrıca son olarak YouTube TV uygulamasındaki yorumları daha rahat okuyabileceğiniz dikey menü tasarımı da bu güncelleme ile birlikte eklendi.