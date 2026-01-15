Haberler

Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı

İstanbul-Barselona seferini yapan THY uçağında bir yolcunun internet ağ adını bomba tehdidi içerek şekilde düzenlediğinin tespit edilmesi üzerine "bomba tehdidi prosedürü" uygulandı. Uçak acil iniş yaparak kontroller yapıldı.

  • Uçağın emniyetli inişinin ardından kontroller, ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Barselona seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, bir yolcunun internet ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmesi üzerine acil iniş yaptı.

"BOMBA TEHDİDİ PROSEDÜRÜ UYGULANDI"

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "TK1853 sefer sayılı İstanbul- Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

