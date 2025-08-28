Yeşil Geleceğe Tasarım Odaklı Yolculuk: Türk Mobilyası FDI Tasarım Fuarı'nda Sahne Alacak

Davut Karaçak, Türk mobilya sektörünün sürdürülebilirlikte öncü rol üstlendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün attığımız her adım, gelecek nesillerin yaşam kalitesine yapılmış bir yatırımdır. Mobilyada kullanılan her malzeme, doğaya olan yaklaşımımızın bir göstergesidir. Geri dönüştürülebilir materyaller, karbon ayak izini azaltan üretim teknikleri ve uzun ömürlü tasarımlar, yeni nesil tüketicilerin bilinçli tercihlerinin bir parçası haline geldi."

Tasarım ve Estetikte Kültürel İzler

Karaçak, Türk mobilyasının yalnızca işlevsel olmadığını, aynı zamanda kültürel bir kimlik taşıdığını belirterek,

"Anadolu'nun köklü motiflerini modern tasarım anlayışıyla harmanlıyoruz. Bu kültürel estetik, bizi dünya mobilya pazarında farklılaştıran en güçlü unsur. FDI fuarı, bu kimliği uluslararası tasarımcılarla buluşturacağımız eşsiz bir platform olacak" dedi.

Dayanışma ve İnovasyonun Gücü

MOSDER Başkanı, sektörün dayanışma ruhuna ve yenilikçi yaklaşımına da dikkat çekti:

"Her markamız kendi kimliğini korurken, hep birlikte Türkiye'nin küresel mobilya imajını inşa ediyoruz. Akıllı üretim teknolojileri, dijitalleşme ve inovatif tasarımlar sayesinde Türk mobilyası her geçen gün daha büyük bir ivme kazanıyor."

FDI 2025'in Stratejik Önemi

Karaçak, FDI Tasarım Fuarı'nın sektör için taşıdığı önemi şu sözlerle ifade etti:

"FDI, bizim için sadece ürünlerimizi sergilediğimiz bir alan değil, aynı zamanda vizyonumuzu dünyaya aktardığımız özel bir sahne. Türk mobilyasının yeşil geleceğe uzanan yolculuğunu tasarım odaklı çözümlerle sergilemekten gurur duyuyoruz. Bu değerli buluşmayı hayata geçiren MOSFED Başkanı Sayın Ahmet Güleç ve ekibine teşekkür ediyoruz. Fuar, sektörümüzün ortak akıl ve iş birliğiyle nasıl büyüdüğünün en güzel göstergesidir."