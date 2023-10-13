Yerli Üretim Büyük Çaplı Ana Rulman Çıkış Töreni
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Çin'in Changsha kentinde yerli olarak geliştirilen büyük çaplı bir ana rulman, kalkan tünel açma makinelerinde kullanılmak üzere üretim hattından çıktı. Ana rulmanın çeşitli üretim süreçleri görüntülendi.
1. Üretim hattından çıkış töreninden çeşitli görüntüler
2. Ana rulmanın çeşitli üretim süreçleri
Kalkan tünel açma makineleri için yerli olarak geliştirilen büyük çaplı bir ana rulman Çarşamba günü Çin'in Changsha kentinde üretim hattından çıktı.
Ağırlığı 62 ton olan ana rulman, 18 metre çapındaki tünel açma makinelerinde kullanılabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.(XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji