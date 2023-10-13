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Yerli Üretim Büyük Çaplı Ana Rulman Çıkış Töreni

Çin'in Changsha kentinde yerli olarak geliştirilen büyük çaplı bir ana rulman, kalkan tünel açma makinelerinde kullanılmak üzere üretim hattından çıktı. Ana rulmanın çeşitli üretim süreçleri görüntülendi.