Eylül 2021'de tanıtılan 6. nesil iPad mini sonrasında gözler bu yıl tanıtılacak yeni modele çevrildi. 2024'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı tahmin edilen yeni iPad mini (7. nesil) teknik özellikleri ortaya çıktı.

Yeni iPad mini (7. nesil) teknik özellikleri netleşiyor

Yeni nesil iPad mini modelinin selefinde karşımıza çıkan jelly scrolling (jöle kaydırma) sorunlarını çözmeye yardımcı olacak geliştirilmiş bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Sızdırılan bilgilere göre Apple, tasarım kusuru nedeniyle ortaya çıkan jelly scrolling sorununu çözmek için ekran montaj sürecinde değişikliğe gidecek.

Jelly scrolling sorunu, bir cihazın ekranının yarısının diğer yarısından belirgin şekilde daha yavaş yenilenmesi olarak adlandırılıyor. Yalpalama etkisine neden olan sorun, kullanıcıların Apple'ı dava etmesiyle birlikte sosyal medya gündemine damgasını vurdu.

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Yeni iPad mini, selefinde de karşımıza çıkan Liquid Retina IPS LCD ekran ile tanıtılacak. Yeni modelin günümüzde giriş segmenti cihazlarda kullanılan 60Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağı belirtiliyor.

Yeni nesil iPad mini daha hızlı performansa sahip olacak. Mevcut iPad mini, gücünü A15 Bionic işlemciden alıyor. Weibo'daki güvenilir bir sızıntı ise yeni modelin A16 Bionic işlemciye sahip olacağını söylüyor.

Yapılan testler, A16 Bionic'in çoğu işlemcde A15 Bionic'e kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha hızlı olduğunu gösterdi. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 desteği de dahil olmak üzere iPad mini 7'deki diğer bileşenler de güncelleneceğini belirtelim.

Weibo'daki "Instant Digital" haberine göre, yeni iPad mini 7 yeni renklerle satışa sunulacak. Ayrıca yeni iPad mini 7'nin daha gelişmiş bir kameraya sahip olacağı belirtiliyor.