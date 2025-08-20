Yeni Beyin-Bilgisayar Arayüzü Konuşma Düşüncelerini Deşifre Ediyor

Yeni Beyin-Bilgisayar Arayüzü Konuşma Düşüncelerini Deşifre Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stanford Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü, felçli bireylerin düşünerek iletişim kurmasını sağlıyor. Araştırma, bu teknolojinin iç sesleri yüzde 74 doğrulukla çözdüğünü ve güvenlik için parola sistemleri kullandığını ortaya koydu.

YENİ bir araştırma, beyin-bilgisayar arayüzlerinin, yalnızca konuşma girişimlerini değil, düşünülerek söylenen kelimeleri de deşifre edebildiğini gösterdi.

ABD'de Stanford Üniversitesi'nde geliştirilen yeni beyin-bilgisayar arayüzünün, felçli kişilerin yalnızca düşünerek iletişim kurmasına imkan tanıyabileceği bildirildi. Araştırmaya göre teknoloji, iç sesi yüzde 74'e varan doğrulukla çözebiliyor ve parola kontrollü güvenlik sistemiyle çalışıyor.

Araştırmacılardan Erin Kunz, çalışmalarıyla ilgili değerlendirmesinde, "Konuşmayı düşündüğünüzde beynin nasıl göründüğünü ilk kez anlamış olduk" dedi.

Çalışmada, ALS ve beyin sapı felci nedeniyle konuşamayan 4 katılımcının motor korteksine mikroelektrotlar yerleştirildi. Katılımcılar, bazı kelimeleri ya söylemeye çalıştı ya da yalnızca düşündü. Bilim insanları, bu sırada beyin sinyallerini yapay zeka ile çözdü. Araştırmacılar ayrıca, istenmeyen iç seslerin okunmasını engellemek için parola kontrollü bir güvenlik sistemi geliştirdi. Deneylerde, sistem yalnızca kullanıcı belirli bir ifadeyi düşündüğünde çalışmaya başladı. 'Chitty chitty bang bang' parolası, yüzde 98'in üzerinde doğrulukla tanındı.

Araştırmacı Frank Willett, bu teknolojinin gelecekte felçli bireylere 'konuşmaya yakın doğal bir iletişim imkanı' sağlayabileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

Bakan Şimşek'in affı yok: Bunu yapan artık 3 katı ceza ödeyecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

Komşu ülkeye yalnızca pasaportla giriş yapılabilecek
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler

Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı

Avustralyalı oyuncu, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
title