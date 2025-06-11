Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracın hızlanmasını emniyet kemeri takmadan denemek isteyen iki kişi, büyük bir şok yaşadı. Araç hızlandıktan sonra direksiyondaki kişinin aniden fren yapması sonrası yanında oturan kişi ön cama sert bir şekilde çarptı. Bu esnada aracın ön camının kırıldığı gözlendi.

O ANLAR KAMERADA

Kayda alınan o anlara ait görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Emniyet kemeri kullanımının hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlatan olay "İhmalin bedeli ağır olabilir" yorumlarına neden oldu.