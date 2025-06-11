Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar
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Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar
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Elektrikli araçla emniyet kemeri takmadan hızlanma denemesi yapan iki kişiden biri, ani fren sonrası ön cama çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, görüntüler kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Yeni aldıkları elektrikli aracın hızlanmasını emniyet kemeri takmadan denemek isteyen iki kişi, büyük bir şok yaşadı. Araç hızlandıktan sonra direksiyondaki kişinin aniden fren yapması sonrası yanında oturan kişi ön cama sert bir şekilde çarptı. Bu esnada aracın ön camının kırıldığı gözlendi.

O ANLAR KAMERADA

Kayda alınan o anlara ait görüntü kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Emniyet kemeri kullanımının hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlatan olay "İhmalin bedeli ağır olabilir" yorumlarına neden oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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