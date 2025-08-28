Yazılım hatası yaşayan robot, panik atak geçirdi

Çin'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Yazılım hatası sebebiyle kontrolden çıkan bir robot, çevresindekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlara ait görüntüler ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, robot aniden kontrolünü kaybederek beklenmedik şekilde hareket etmeye başladı. Kendisinden geçen robot, bir süre sonra adeta panik atak geçiriyormuş gibi yerlerde yuvarlandı. Çevrede bulunan insanlar büyük şaşkınlık yaşarken, ekipler duruma müdahale etmek için hızla harekete geçti.

Kaydedilen görüntülerde, robotun dengesini tamamen kaybettiği, ardından yere yığılarak kontrolsüz hareketler sergilediği görülüyor. Panik içinde yere yuvarlanan robota yaklaşan görevlilerin, cihazın zarar görmemesi ve çevredekilere zarar vermemesi için yoğun çaba sarf ettikleri anlar da kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER YENİ BİR TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Olayın ardından sosyal medyada tartışmalar başladı. Kimileri bu görüntüleri yapay zekânın güvenilirliği konusunda uyarıcı bir işaret olarak değerlendirirken, kimileri ise yaşananların sadece basit bir yazılım arızası olduğunu savundu. Uzmanlar, bu tür olayların, gelişen teknolojiyle birlikte daha sık yaşanabileceğini ancak ciddi güvenlik protokollerinin bu riskleri en aza indirdiğini vurguladı.