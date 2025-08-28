Yazılım hatası yaşayan robot, panik atak geçirdi

Yazılım hatası yaşayan robot, panik atak geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yazılım hatası yaşayan robot, panik atak geçirdi
Haber Videosu

Çin'de yazılım hatası yaşayan bir robot, aniden kontrolünü kaybederek panik atak geçirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde robotun kendisinden geçerek yerlerde yuvarlandığı ve ekiplerin duruma müdahale etmeye çalıştıkları anlar yer aldı

Çin'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Yazılım hatası sebebiyle kontrolden çıkan bir robot, çevresindekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlara ait görüntüler ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Görgü tanıklarının aktardığına göre, robot aniden kontrolünü kaybederek beklenmedik şekilde hareket etmeye başladı. Kendisinden geçen robot, bir süre sonra adeta panik atak geçiriyormuş gibi yerlerde yuvarlandı. Çevrede bulunan insanlar büyük şaşkınlık yaşarken, ekipler duruma müdahale etmek için hızla harekete geçti.

Kaydedilen görüntülerde, robotun dengesini tamamen kaybettiği, ardından yere yığılarak kontrolsüz hareketler sergilediği görülüyor. Panik içinde yere yuvarlanan robota yaklaşan görevlilerin, cihazın zarar görmemesi ve çevredekilere zarar vermemesi için yoğun çaba sarf ettikleri anlar da kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER YENİ BİR TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Olayın ardından sosyal medyada tartışmalar başladı. Kimileri bu görüntüleri yapay zekânın güvenilirliği konusunda uyarıcı bir işaret olarak değerlendirirken, kimileri ise yaşananların sadece basit bir yazılım arızası olduğunu savundu. Uzmanlar, bu tür olayların, gelişen teknolojiyle birlikte daha sık yaşanabileceğini ancak ciddi güvenlik protokollerinin bu riskleri en aza indirdiğini vurguladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özel'in o sözleri sonrası savcılık düğmeye bastı
Türkiye'nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü manşete taşıdılar

Atılan manşetlere bakın! Türkiye'nin son hamlesi İsrail'i panikletti
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Kura çekimi bu akşam! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yaw he he...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

zavallı çipte ne çatışmalar yaşıyordur biraz abartıyoruz galiba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul'da kanlı pusu! Kafede oturan kulüp başkanının kafasına sıktı
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
title