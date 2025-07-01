Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve iş insanı Güler Sabancı'nın büyük mağduriyet yaşamasına neden olan çeteler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de çileden çıkarttı. Yapay zeka araçlarını kullanarak kendi görüntüsünü ve sesini taklit eden ve bu yolla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan çete için harekete geçen Gül, söz konusu yapılarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Popüler sosyal medya sitelerinde 'sponsorlu bağlantı' ile milyonlarca kullanıcıya erişebilen dolandırıcılar, yapay zeka araçları yardımıyla ünlü isimlerin görüntü ve sesini taklit ediyor.

BAYRAKTAR VE SABANCI DA MAĞDURİYET YAŞADI

'Yatırım' vaadi altında ünlü isimlere duyulan güveni suistimal ederek milyonlarca dolarlık vurgun gerçekleştiren çeteler, geçtiğimiz aylarda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile iş insanı Güler Sabancı'nın da mağduriyet yaşamasına neden olmuştu.

ÇETENİN SON HEDEFİ ABDULLAH GÜL

Haber spikerlerini, futbolcuları, eski siyasetçileri ve iş insanlarını hedef alan çetenin son hedefi ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

"VATANDAŞLARIMIZI UYARMAK MECBURİYETİ DUYDUM"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum" ifadelerini kullandı.

Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMr Camel:

Bu hâlâ yaşıyor erdoğanın tekmelediği adam

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