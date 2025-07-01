Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Popüler sosyal medya sitelerinde 'sponsorlu bağlantı' ile milyonlarca kullanıcıya erişebilen dolandırıcılar, yapay zeka araçları yardımıyla ünlü isimlerin görüntü ve sesini taklit ediyor.

BAYRAKTAR VE SABANCI DA MAĞDURİYET YAŞADI

'Yatırım' vaadi altında ünlü isimlere duyulan güveni suistimal ederek milyonlarca dolarlık vurgun gerçekleştiren çeteler, geçtiğimiz aylarda Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile iş insanı Güler Sabancı'nın da mağduriyet yaşamasına neden olmuştu.

ÇETENİN SON HEDEFİ ABDULLAH GÜL

Haber spikerlerini, futbolcuları, eski siyasetçileri ve iş insanlarını hedef alan çetenin son hedefi ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

"VATANDAŞLARIMIZI UYARMAK MECBURİYETİ DUYDUM"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir süredir yapay zeka kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır. Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum" ifadelerini kullandı.