Worldef E-Ticaret Vakfı Genel Sekreteri Sedat Ateş: Yapay zeka uygulamaları sizin adınıza kararlar verecek

Worldef E-Ticaret Vakfı Genel Sekreteri Sedat Ateş Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"YAPAY ZEKA SİZİN ADINIZA KARARLAR VERECEK"

Yapay zekanın gelişimiyle ilgili yorumlar yapan Sedat Ateş, "Yapay zeka günlük hayatımıza girdi. Şu an ki yazışma yaptığımız yapay zekadan bahsetmiyorum. İnsan hayatına köklü dokunacak uygulamalarla gelişecek. Bu uygulamanın Amerika'da test edildiğine dair gördüğüm bazı veriler var. Sizin kullanıcı davranışlarınızı değiştirecek bütün yapay zeka uygulamaları sizin adınıza karar verip, sizin adınıza siparişe geçip sizin adınıza o ürünün bulunurluğunu evde veya ofiste sağlayabilecek şekilde şekilleniyor." şeklinde konuştu.