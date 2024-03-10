Yapay zeka teknolojisinin hızla gelişimi, pek çok olumlu değişiklikle birlikte bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin en yenilerinden biri, "Morris II" olarak adlandırılan virüs. Bu solucan, ChatGPT ve Gemini sohbetlerinize sızarak bilgilerinizi çalabiliyor.

ChatGPT ve Gemini'yi hedef alan virüs: Morris II

Yapay zeka hizmetlerini hedef alan Morris II adlı virüs, yapay zekayı kullanarak kişisel verileri çalmak, propaganda yaymak ve kimlik avı saldırıları yapmayı mümkün kılıyor. İlginç olanı ise, Morris II'nin aslında teknoloji şirketlerini potansiyel tehditler konusunda uyarmak için geliştirilmiş olması.

Morris II, yapay zeka servislerini hedef alıyor ve modellerin işlediği girdilere zararlı komutlar ekleyerek kendini çoğaltabiliyor. Bu komutlar sonrasında çeşitli kötü amaçlı faaliyetlerde kullanılıyor.

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Araştırmacılar, zararlı yazılımı yapay zeka destekli e-posta yardımcılarına yönelik saldırılar yaparak test ettiler. Yapay zeka destekli sistemler, bu tür zararlı yazılımlar için yeni bir alan oluşturuyor. Morris II, yapay zeka destekli sistemlere sızarak bu sistemleri manipüle edebiliyor.

Yapay zeka tabanlı e-posta yardımcılarına yapılan saldırılar bu yazılımın yeteneklerini açıkça gösteriyor. Örneğin, bir e-posta ekini kullanarak son kullanıcılara spam göndermek veya bir e-posta metnini kullanarak veritabanını zehirlemek gibi eylemler bu solucanın yapabildikleri arasında.

Bu çalışma, yapay zeka ekosistemlerinin tasarımında dikkate alınması gereken yeni tür bir tehdidi gözler önüne seriyor. Araştırmacılar, yapay zekanın yaygın kullanımını sorgulamak yerine, olası risklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Bu yeni zararlı yazılımın ortaya çıkışı, yapay zeka teknolojilerinin güvenlik yönlerini ve olası zayıf noktalarını tartışmaya açıyor. Peki, bu gelişme, yapay zekanın güvenliğine yönelik endişeleri nasıl etkileyecek?

Teknoloji şirketleri bu tür tehditlere karşı nasıl önlemler almalı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yapay zekanın güvenlik sorunlarına dair görüşlerinizi duymak isteriz.