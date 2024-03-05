Yapay Zeka İnsan Zekasını Geçiyor: Yaratıcılık Testi Şaşırttı

Yapay zeka, insan rekabetinde yeni bir test karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi yapay zeka bir çok alanda insandan üstün olsa da insan zekası hala daha yaratıcı. Ancak son yapılan yaratıcılık testi ile yapay zeka bu unvanı da almak üzere.

Yapay zeka yaratıcılık testi şaşırttı! İnsan zekasından daha yaratıcı hale mi geliyor?

OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka mesaj botu ile başlayan yapay zeka savaşları bazı uzmanlara göre hiç açılmaması gereken Pandora'nın kutusuydu. Ancak yapay zeka çoktan hayatımıza girdi ve önüne çıkan tüm engelleri de aşmaya başladı. Yapay zeka ilk ortaya çıktığı günlerden bu yana insan zekasının yapay zekadan daha yaratıcı olduğu savunulanlar arasında.

Bilim insanları ise bu savı kanıtlamaya karar verdi. Ancak yapay zeka ile insan zekası arasında yapılan yaratıcılık testi pek de beklenen sonuçları vermedi. Buna göre yapay zeka insanlara göre daha yaratıcı çözümler buluyor. Peki bu yapay zeka insan zekası karşılaştırması yapan yapay zeka testi nasıl gerçekleşti?

Araştırmacılar ChatGPT-4 ve 150 katılımcıya üç farklı sorudan oluşan bir yaratıcılık testi uyguladı. Testin ilkinde çatal ve ip gibi sıradan nesnelerin daha yaratıcı kullanım alanlarıyla ilgiliydi. İkinci test ise insanların uyumaya ihtiyacı olmasaydı ne olacağına dair varsayımsal bir senaryo testiydi. Son testte ise araştırmacılar katılımcıların anlamsal olarak birbirinden olabildiği kadar uzak 10 isim bulması istedi.

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Yapılan test sonucunda ise ChatGPT-4, 150 katılımcıya göre her üç testte de daha tatminkar ve yaratıcı yanıtlar verdi. Özellikle testte ChatGPT-4'ün daha ayrıntılı ve derinlikli cevaplar bulması da oldukça şaşırtıcıydı. Peki bu test tek başına yapay zekanın insandan daha yaratıcı olduğunu mu gösteriyor?

Araştırmacılar, bu testin ChatGPT-4'ün insanlardan daha derinlikli ve daha detaylı düşünme yetisine sahip olduğunu gösterdiği kanısında. Buna karşın yapay zekadan daha yaratıcı yanıt almak için sorunun da yaratıcı olması gerektiği de ortada. Bu anlamda araştırmacılar yapay zekanın insan girdisi olmadan bu yaratıcılığa ulaşamayacağı kanısında. Ancak yapay zeka yaratıcılığının insan yaratıcılığı sınırını da aşmaya hazır olduğu da gerçek.