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Yapay zeka destekli Go robotu SenseRobot sergilendi

Çinli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka destekli Go robotu SenseRobot, Çin'in Zhejiang eyaletinin Wuzhen kentinde düzenlenen 2023 Dünya İnternet Konferansı (WIC) Wuzhen Zirvesi'nin önemli etkinliklerinden biri olan İnternet'in Işığı Fuarı'nda üstün yeteneklerini sergiledi.