Xiaomi TV Box S 2. Nesil İncelemesi

Eskimiş televizyonunuzu modernleştirmenin artık yüksek maliyetli bir süreç olmadığını biliyor muydunuz? Xiaomi TV Box S 2. Nesil, sadece bir HDMI kablosu, adaptör ve kumandasını kullanarak eski televizyonunuzu Android TV'ye dönüştürmenize olanak tanıyor. Bu küçük cihaz, performansıyla dikkat çekiyor ve ikinci nesliyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Xiaomi mi Box S 2. Nesil inceleme sizlerle.

Xiaomi TV Box S 4K 2. Nesil inceleme!

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Kurulum oldukça basit: HDMI kablosunu takın, adaptörü prize bağlayın ve televizyonunuzda HDMI girişini seçerek cihazı başlatın. Google hesabınız varsa, kurulum sürecine hemen başlayabilirsiniz. Google hesabınız yoksa, kolayca bir tane oluşturabilirsiniz. Ardından, kullanım şartlarını kabul ederek cihazın kurulumunu tamamlayabilirsiniz, bu işlem genellikle 10 dakikadan az sürüyor.

En dikkat çekici özelliklerinden biri, menüler arasında geçişlerin son derece hızlı olması. Takılma veya donma gibi sorunlar yaşamadan uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. İhtiyacınız olan uygulamaları bulup indirmek de oldukça kolay.

Kumanda Bluetooth özelliğiyle çalışıyor ve hızlı tepki veriyor. Netflix, Prime Video ve YouTube gibi popüler uygulamalara hızlı erişim sağlayan kısayol tuşlarıyla kullanım daha da pratik hale geliyor. Ayrıca, kumandadaki sesli asistan düğmesi sayesinde cihaza sesli komutlar verebiliyorsunuz ve oldukça düzgün çalıştığını belirtmek gerek.

Neden 2. nesil Xiaomi TV Box S tercih etmelisiniz diye soracak olursanız, işlemcinin %20 daha hızlı olması ve cihazın daha uzun süre dayanıklı olması en büyük avantajlarından biri. Bu sayede Android TV'niz daha akıcı bir performans sunuyor ve uzun vadede daha stabil çalışıyor.

Birçok kişinin merak ettiği bir konu da bu cihazın IP TV kurup kuramayacağı. Evet, IP TV kurabilirsiniz ancak bu ülkede yasal olmayabilir, bu hususu göz önünde bulundurmalısınız.

Ürünün fiyatı 1.800 ile 2.000 TL arasında değişiyor. İnternetten alırken, güvenilir satıcılardan ya da doğrudan Xiaomi'den almanızda fayda var. Sahte ürünler piyasada dolaşabiliyor ve sonradan yaşanabilecek sorunları önlemek adına güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmanız önemli.