Xiaomi'nin yeni nesil şarj adaptörü Little Pudding ile büyük değişim

Xiaomi, yeni nesil şarj adaptörü Little Pudding ile bu alanda önemli bir değişim yapmayı amaçlıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere küçük boyutuyla dikkat çeken ürün, minik gövdesinden beklenmeyecek ölçüde büyük bir şarj desteği sağlıyor.

120W seviyesine varan bir hızlı şarj imkanı sunan adaptör, sahip olduğu Galyum Nitrid maddesi sayesinde emsallerine oranla daha yüksek verimlilik elde edebiliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yeni nesil şarj adaptörü Xiaomi Little Pudding gündem oldu

Xiaomi'nin kullanıcıların ihtiyaçlarını baz alarak tasarladığı Little Puding, kolayca taşınabilmesi için oldukça kompakt bir dizayn ile birlikte geliyor. Minik boyutundan dolayı yalnızca tek bir porta sahip olan cihazın ölçüleri, 34mm x 34mm x 53mm olarak açıklandı. Böylesine küçük biri gövdede 120W desteği sunması ile olay yaratan ürünün, şimdiden birçok kullanıcı tarafından yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor.

Galyum Nitrid isimli özel malzeme sayesinde en yüksek sıcaklıklarda bile stabil bir şarj performansı sağlanırken, şarj edilen elektronik cihazların batarya ömrüne de zarar verilmemiş oluyor. Ek olarak cihazın çeşitli güvenlik önlemleri barındıracağı da söylenmekte.

USB PD 3.0, QC 3.0 ve UFCS 1.0 gibi en çok kullanılan standartlar ile tam uyumluluk sağladığından dolayı birçok farklı cihazı şarj edebilecek olan Xiaomi Little Pudding, Çin pazarında 28 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Ürünün Türkiye'de ne zaman satılmaya başlanacağı ise merak konusu oldu.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi yeni nesil şarj adaptörü ile iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz Xiaomi markalı elektronik ürünler kullanıyor musunuz musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.