Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Akabinde şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda ilk olarak en yeni amiral gemilerine sunulan HyperOS, yavaş yavaş daha eski modeller için de hazır hale getiriliyor. Son olarak Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı.

Xiaomi mi 11 serisi HyperOS güncellemesi aldı

HyperOS, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar bir yana kilit ekranı için de daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor. Performans tarafında da kullanıcıları memnun eden yazılım, üç modele daha kavuşuyor.

Xiaomi, yaptığı plan doğrultusunda Xiaomi mi 11, mi 11 Pro ve mi 11 Ultra modelleri için Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi yayınlamaya başladı. 1.0.2.0.UKACNXM sürümlü bu güncellemenin 5,3 GB dosya boyutunda olduğu aktarılıyor.

Xiaomi gözünü eski modellere dikti! Dört yaşındaki telefona HyperOS sürprizi!

Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11s

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi mi 11

Xiaomi mi 11 Pro

Xiaomi mi 11 Ultra

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi mi 10 Ultra

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? HyperOS güncellemesi aldınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.