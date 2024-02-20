Xiaomi Civi 4 İşlemcisi ve Özellikleri Ortaya Çıktı
Xiaomi Civi serisinin yeni üyesi Civi 4, Qualcomm işlemcisi ve diğer özellikleri ile tanıtılacak. Civi 3'e benzer tasarıma sahip olan cihaz, amiral gemileri ile rekabet edecek.
Xiaomi Civi serisinin yeni üyesi Civi 4 bugün işlemcisi ile ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında piyasaya sürülen Civi 3'ün devamı niteliğinde olan cihaz, lansman tarihi ve bazı özellikleri ile gündeme geldi. İşte Xiaomi Civi 4'ün detayları.
Xiaomi Civi 4 Mayıs ayında tanıtılacak!
Xiaomi birçok ürün serisi ile akıllı telefon piyasasına hitap ediyor. Orta-üst segment kategorisinde Civi serisi ile karşımıza çıkan Çinli şirket, geçtiğimiz yıl Civi 3 modelini Mayıs ayında tanıtmıştı. MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemciden güç alan Civi 3, gerek özellikleri gerek tasarımı ile beğenileri toplamıştı. Görünüşe göre Civi 4 işlemci tarafında alt modelini takip etmiyor. Çünkü sızıntılar cihazın Qualcomm işlemcili olacağını söylüyor.
Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler Xiaomi Civi 4'ün bazı özelliklerini ortaya serdi. İddialara göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 serisi bir işlemciden güç alacak olan Civi 4, işlemci tarafında yine amiral gemileri ile yarışmaya geliyor.
Xiaomi ve Leica ortak üretime başlıyor!
Yine iddialara göre kavisli bir ekranla gelecek olan Civi 4, bu 2,7D ekranda 1,5K çözünürlük sunacak. Metal bir çerçeve ile kaplanacak olan cihaz, ekran, batarya, depolama ve RAM tarafında Civi 3'ün pek uzağında olmayacak. Şimdilik Xiaomi Civi 4 hakkında başka bir bilgi yok. Ancak cihazın serinin üçüncü modelini epey andıracağını söylemek mümkün. Aşağıya sizler için Xiaomi Civi 3'ün özelliklerini bıraktık. Sizce Xiaomi Civi 4 Snapdragon 8 ailesinden hangi işlemciyi kullanacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Xiaomi Civi 3 özellikleri!
Ekran6.55 inç, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip OLED panelİşlemciMediaTek Dimensity 8200-UltraRAM12/16 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TBÖn Kameraİki adet 32 MegapikselArka Kameralar– 50 Megapiksel Sony IMX800, f/1,77 diyafram açıklığı– 8 Megapiksel ultra geniş açı, f/2.2 diyafram açıklığı– 2 Megapiksel makro sensörPil4,500 mAh kapasiteli, 67W hızlı şarj desteği