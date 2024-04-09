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Xiaomi, Baby Care Edition ile akıllı bebek kamerası pazarına giriş yapıyor

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Gelen son bilgilere göre Xiaomi, Baby Care Edition isimli yeni akıllı bebek kamerasıyla bu alanda büyük bir devrim yapmayı amaçlıyor. Sadece mobil sektörde değil diğer alanlarda da önemli ürünleri olan Xiaomi, bu kez anne-babaları hedefleyen yeni ürünüyle gündem oldu.

Full HD çözünürlüğe ve odanın her bölgesini eksiksiz şekilde gösterecek geniş bir açıya sahip olacağı söylenen cihaz, özellikle bebeklerin güvenliğini gözle görülür oranda artıracak gibi görünüyor. İşte ürün hakkındaki en önemli detaylar…

Xiaomi Baby Care Edition geliyor

Oldukça güçlü bir Wi-Fi bağlantısına da sahip olacağı söylenen Xiaomi Baby Care Edition, özel microSD yuvası sayesinde çevrim dışı olarak da hizmet verebilecek. Çevrim içiyken mi Home uygulaması sayesinde kolaylıkla uzaktan kontrol edilebilen cihaz, çevrim dışı durumdaysa yakalanan görüntüleri anında kendi veri tabanına aktarmaya başlıyor. Böylece kritik önem taşıyabilecek hiçbir görsel kaybolmamış oluyor.

Ancak ürünün kamera açısı yalnızca elle ayarlanabiliyor ve internet aracılığıyla remote olarak değiştirilemiyor. Ayrıca bebek hıçkırık ve öksürük gibi sesler çıkardığında, cihaz ebeveynlere anında uyarı gönderebiliyor.

Ek olarak, çocuklar kamera aracılığıyla güvenli alan olarak belirlenen bölgenin dışına çıktığında, anne-babalar yine bir çeşit uyarı sinyali alıyor. Güvenliği artırmayı hedefleyen bu önlemler, şimdiden büyük ilgi çekmiş durumda. Xiaomi Baby Care Edition'ın fiyatı ise 115 dolar olarak belirlendi. Ürünün ülkemizde satışa çıkmasını da merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi yeni ürünüyle iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz Xiaomi markalı hangi elektronik ürünleri kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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