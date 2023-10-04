Xiaomi 13T Pro Modelinin Tanıtımı Gerçekleştirildi

Xiaomi, ülkemizde de büyük bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle izleniyor. Düzenlenen etkinlikte Xiaomi 13T serisinin tanıtımı gerçekleştirildi. Xiaomi 13T Pro modelinin kutu açılımı videosundan sonra PUBG Mobile testi ile sizlerleyiz.

Xiaomi 13T Pro PUBG Mobile testi!

Xiaomi, uzun bir süredir Leica işbirliğiyle güçlü kameralar üretiyor. Bu işbirliği artık T serisinde de yer alıyor. Cihazın arka paneline baktığımızda, kare tasarıma sahip üçlü bir kamera dizilimi görüyoruz. Ana kamera 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip ve f/1.9 diyafram açıklığı sunuyor. Ayrıca OIS desteği bulunuyor. Telefoto ve ultra geniş açı sensörleri ise sırasıyla 50 Megapiksel ve 12 Megapiksel çözünürlüğe sahiptir.

Ön panelde ise 20 Megapiksel çözünürlüğe sahip ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamera bulunuyor. Cihazın ön panelinde 6.67 inç boyutunda ve 144 Hz yenileme hızına sahip bir CrystalRes AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca FHD+ çözünürlük sunuyor ve yüksek parlaklık moduyla 1200 nite kadar çıkabilir. Renkler konusunda da oldukça iddialı olan cihaz, 68 milyar renk ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamutunu destekliyor. Dolby Vision ve HDR10+ desteği de bulunuyor.

Xiaomi 13T, kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacak. 8GB ve 12GB LPDDR5 RAM seçenekleri sunarken, depolama alanı olarak 256GB UFS 3.1 sunuyor. Ayrıca 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh'lık bir bataryaya sahiptir ve işlemci olarak MediaTek Dimensity 8200-Ultra kullanılmıştır. Xiaomi 13T modeli yeşil, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak.