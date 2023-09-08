Windows 11'deki Paint Uygulaması Arka Planı Kaldırma Özelliği Sunuyor

Windows 11'deki Paint uygulaması, yeni bir güncelleme ile birlikte bir görüntüdeki arka planı kaldırma seçeneği sunuyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar fotoğraf düzenlemek için Photoshop'u kullanmak yerine Paint'i tercih edebilirler.

Windows'taki Paint uygulaması birkaç sürüm boyunca arka plana atılsa da artık önemsenmeye başladı. Çoğumuzun bazı basit işlerini hallettiği uygulama, artık daha kullanışlı hale gelebilir. Bunun sonucunda belki fotoğraf düzenlemek için kullandığımız uygulamayı tamamen Paint olarak değiştirebiliriz. Öyle ki Microsoft, bu uygulama için yararlı özellikler sunmaya devam ediyor.

Paint ile tek tıkla arka plan silinebilecek

Windows 11'deki Paint uygulaması artık çok daha kullanışlı hale geldi ve Photoshop'u bir şey için daha kullanmaktan kaçınmanıza yardımcı oldu. Artık Canary ve Dev Channel Windows Insiders'a beta olarak sunulan Paint için yeni bir güncelleme, birkaç basit tıklamayla bir görüntüdeki arka planı kaldırma seçeneğini sunuyor.

Bu yeni özellik uygulamanın 11.2306.30.0 sürümünde geliyor ve bunu kullanmak için istediğiniz görüntüyü boş bir Paint Canvas'a yerleştirmeniz yeterli. Ardından araç çubuğundaki "Görüntü" bölümünün altındaki yeni ortaya çıkan arka planı kaldır seçeneğini seçin.

Resminiz üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız ve kaldırılacak alanı seçmek için dikdörtgen seçimini kullanabileceksiniz. Hemen ardından, az önce seçtiğiniz objenin bir kesitini elde edeceksiniz. Bu son güncelleme aslında istenmeyen bir güncellemenin yerini aldı. Bugün erken saatlerde Windows Insider'lar, Microsoft'un Paint'in 11.2306.28.0 sürümünü çıkardığını fark etti.

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Bu sürümde, uygulamanın üst kısmında "Microsoft Gizli" filigranı bulunan, özelliklerin gizli olduğunu ve kullanıcıların içeriği paylaşmaması, tartışmaması veya ekran görüntüsü almaması gerektiğini belirten bir banner gösteriliyordu. Microsoft çalışanı Brandon LeBlanc, bunun bir kaza olduğunu ve bunu düzeltecek bir güncellemenin geleceğini belirtmek için hemen X'e (eski adıyla Twitter) başvurdu.

Microsoft, son birkaç aydır Paint uygulamasını güncellemekle gerçekten uğraştı. Yavaş ama emin adımlarla uygulama, birkaç yıl öncesine göre çok daha fazla özelliğe sahip hale geliyor. Microsoft'un bu tür güncellemeleri daha geniş bir kitleye sunması genellikle birkaç hafta ila birkaç ay sürer. Önemli olan geri bildirim toplamak ve özelliklerin hatasız olmasını sağlamak.

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