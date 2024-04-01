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Windows 11 Başlat Menüsü Değişiyor

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Microsoft, son zamanlarda Windows 11'e yapay zeka özellikleri getirmekle meşgul. Copilot asistanıyla birlikte büyük ses getiren şirket, tasarımda da bazı değişikliklere gitmek istiyor gibi duruyor. Windows 11 Başlat menüsünün değişeceği ortaya çıktı.

Windows 11 Başlat menüsünde Tüm Uygulamalar artık böyle olacak

Twitter'da yapılan paylaşımlara göre, Microsoft nihayet Windows 11'in Başlat menüsünde daha fazla esneklik sağlayabilir. Windows 11 önizleme 22635.3420 derlemesini test eden kullanıcılar, "Tüm Uygulamalar" listesinin değişeceğini fark etti.

A Start menu update that could be coming soon: an updated All apps page in the Start menu, which displays apps in a grid of icons instead of a vertical list. pic.twitter.com/o8EYjf17Uf

— PhantomOcean3 ?? (@PhantomOfEarth) March 30, 2024

Şu anda Başlat menüsünde Tüm Uygulamalar bölümüne gittiğinizde liste görünümü yer alıyor. Ancak Microsoft'un ızgara düzenine de yer vereceği ve kullanıcılara bu iki görünüm arasında seçim imkanı tanıyacağı belirtildi.

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Windows kullanıcıları bir süredir Geri Bildirim Merkezi'nde Başlat menüsüne ilişkin taleplerde bulundu. Izgara düzeni, özellikle daha büyük ekranlı cihazlarda uygulamalara göz atmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca alandan verim elde etme açısından da daha verimli.

Windows Insider topluluğunun yoğun ilgisini gösteren bu öneriye 1500'den fazla kullanıcı oy verdi. Yeni görünüm seçeneği henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, Microsoft'un testlere başladığını söylemek mümkün.

Windows 11 önizleme 22635.3420 derlemesini kurduktan ve gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, Başlat menüsünde tüm uygulamaları alfabetik olarak bir ızgara biçiminde sıralandığını görmek mümkün.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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