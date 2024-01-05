Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp günümüzde SMS'i neredeyse tarihe gömmüş olsa da kullanmaktan vazgeçen kişiler bir hayli fazla. Bu kapsamda veda kararı alanlar için WhatsApp hesabı nasıl silinir? sorusunu cevapladık! İşte WhatsApp hesap silme rehberi…

WhatsApp hesabı nasıl silinir? WhatsApp silme 2024 rehberi

WhatsApp silme veya diğer adıyla WhatsApp kapatma işlemi oldukça kolay. Uygulama içerisinde belirli yolları takip etmeniz yeterli: 1 dakikadan kısa bir sürede WhatsApp hesabını kalıcı olarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan Ayarlar simgesine tıklayın

Karşınıza çıkan WhatsApp Ayarlar ekranında "Hesap" seçeneğine tıklayın ve daha sonra açılan seçeneklerden Hesabımı Sil'e tıklayın.

WhatsApp hesap silme işlemini tamamlayabilmeniz için karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girmeniz istenecek. Telefon numarasını girdikten sonra "Hesabımı Sil" butonu tıklayarak WhatsApp'a veda edebilirsiniz.

Yukarıdaki işlemleri uyguladığınızda WhatsApp hesabınıza veda ediyorsunuz. Instagram veya TikTok gibi sosyal medya platformlarının aksine, WhatsApp hesabı doğrudan siliyor. Tabi en büyük avantajı, istediğiniz zaman numaranızı girerek 1 dakikadan kısa bir sürede tekrar kullanabiliyor olmanız.

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WhatsApp hesap silme sonrasında neleri kaybedeceksiniz?

Telefon numaranız artık WhatsApp'a kayıtlı olmayacak.

WhatsApp hesabınız, arkadaşlarınızın WhatsApp favoriler bölümünden kaldırılacak.

Tüm WhatsApp gruplarından otomatik olarak çıkacaksınız.

WhatsApp sohbet ve medya bilgileriniz silinecek.

Tüm WhatsApp yedekleriniz silinecek.

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