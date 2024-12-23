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WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak

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Milyonlarca insanın kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak 2025 itibarıyla bazı telefon modellerinde çalışmayacak. İşte Meta tarafından açıklanan ve 8 gün sonra uygulamanın çalışmayacağı o telefon modelleri.

Meta, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı Motorola, Samsung, HTC, LG ve Sony telefon modellerinden elini eteğini çekecek ve desteğini sonlandıracak.

WHATSAPP DESTEĞİNDE SONA GELİNDİ

Şirket, periyodik olarak eski donanıma sahip ve yeni sürümleri çalıştırmakta zorluk çeken telefonlar için WhatsApp desteğinde sona gelindiğini açıkladı.

LİSTE YAYIMLANDI

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Motorola: Moto G (1. nesil), Razr HD, Moto E 2014

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

WhatsApp'ın gelişen özellikleri ve platforma eklenen yenilikler, bu cihazların eski donanımlarıyla uyumsuz hale gelmelerine neden oluyor. Güncel özelliklerin akıcı, anlaşılır ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için daha güçlü ve yeni cihazlar olması gerekmektedir. Bu nedenle eski donanımlara sahip olan cihazlarda çalışmakta güçlük çeken WhatsApp çareyi doğrudan desteğini kesmekte buluyor.

İPHONE'LER İÇİN SON TARİH MAYIS 2025

İphone model telefonlar için ise son tarih mayıs 2025 olarak verildi. İOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone modelleri, Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp desteğinden faydalanamayacak.

WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıDoğrucu:

16 pro maxdan da bu haberi okumak bayağı zevkli :)) allahtan Türkiyede değilim 1 telefona 3 telefon parası ödemiyorum allah almanyadan rası olsun elhamdülillah müslümanlar gibi hakkımı yemiyor hakkımı gasp etmiyor konuşuncada vatan hayini demiyor Allah Almanyadan Razı olsun

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme133
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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

g. tkı lı

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Haber Yorumlarıerge_nekon:

nankör kedi turkiyeyi kötule,almanyaya dua et

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Haber YorumlarıMurat Yılmaztürk:

Vallahi bende 16 pro max dan okuyorum ülkemde aldım Allah telefonsuz bıraksın da vatansız bırakmasın herşey düzelir. yine buraya muhtaç olacaksınız gidişatınız hiç iyi değil

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Tebessüm ederek okudum o kadar çok haklısın ki :) ama pardon ya düzeltiyorum Almanya bizi kıskanıyor. Çünkü bunun aksini söylersek vatan haini ilan ediyor bazı zeka ve mantık geriliği yaşayan insanlar.

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Herkes hemen atlamış algı yaptım :)) bir telefon için vatan satılırmı nankörler :)) harbi çok nankör bir millet oldunuz beğenenler gerçekten vatan hayinisiniz.. Iphone olmasın kardeşim başka aynı ayarda telefon alın abd az milliyetçi olun

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Haber YorumlarıMonty S:

:) bende Amerikayim. Her alanda ozgurluk, demokrasi, güvenlik, insan gibi yasiyor, konuşuyor, düşünebiliyorsun ve kimse yargılamıyor. En kolayı uber yapsaniz 4-5 günde 16promax parası kazanabiliyorsun. Herkes şikayet ediyor ama gelen bidaha gitmiyor hehehe Allah amerikadan razı olsun :)

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Haber YorumlarıA B:

Telefon üreticileri ve satıcıları belli ki açıktı piyasa hareketi istiyorlar canları

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aynı sistemi akıllı televizyonlardada uyguluyorlar yeni bir model televizyon bir zaman sonra bazı uygulama ve sitelere girmemeye başlıyor tüketiciye küresel olarak dürüst davranılmıyor teknolojiden yararlanmak istayenler soyuluyor zaten batılıların çinin karşısında ticaret savaşlarını kaybetmelerinin nedeni tüketiciye karşı dürüst olmamaları ürettikleri ürünü pahalıya satıp bir süre sonra servis hizmeti vermeyip yeni ürün almaya zorlamaları artık çoğu bilinçli tüketici ucuz çin malı kullanıyor

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıYasef Behar:

Arçelik modelleri telefonlar çakışacakmi???

Yorum Beğen6
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