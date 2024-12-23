WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
Milyonlarca insanın kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ocak 2025 itibarıyla bazı telefon modellerinde çalışmayacak. İşte Meta tarafından açıklanan ve 8 gün sonra uygulamanın çalışmayacağı o telefon modelleri.
Meta, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı Motorola, Samsung, HTC, LG ve Sony telefon modellerinden elini eteğini çekecek ve desteğini sonlandıracak.
WHATSAPP DESTEĞİNDE SONA GELİNDİ
Şirket, periyodik olarak eski donanıma sahip ve yeni sürümleri çalıştırmakta zorluk çeken telefonlar için WhatsApp desteğinde sona gelindiğini açıkladı.
LİSTE YAYIMLANDI
Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini
Motorola: Moto G (1. nesil), Razr HD, Moto E 2014
HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90
Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V
WhatsApp'ın gelişen özellikleri ve platforma eklenen yenilikler, bu cihazların eski donanımlarıyla uyumsuz hale gelmelerine neden oluyor. Güncel özelliklerin akıcı, anlaşılır ve düzenli bir şekilde çalışabilmesi için daha güçlü ve yeni cihazlar olması gerekmektedir. Bu nedenle eski donanımlara sahip olan cihazlarda çalışmakta güçlük çeken WhatsApp çareyi doğrudan desteğini kesmekte buluyor.
İPHONE'LER İÇİN SON TARİH MAYIS 2025
İphone model telefonlar için ise son tarih mayıs 2025 olarak verildi. İOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan iPhone modelleri, Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp desteğinden faydalanamayacak.