vivo Y Serisi Modelleri Gençlere Uygun Fiyatlarla Sunuluyor

vivo, gençlere geniş bir akıllı telefon portföyünden seçim yapma şansı tanıyan Y Serisi modellerini satışa sundu. Üniversite öğrencilerine devlet desteği ile 9 bin 500 TL'yi aşmayan fiyatlarla sunulan telefonlar, güncel ve güvenli bir deneyim sunuyor.

vivo, şık tasarıma, güçlü performansa ve Android güncelleme garantisi ile uzun kullanım ömrüne sahip Y Serisi kapsamında satışa sunduğu 6 ayrı modeli ile gençlere geniş bir akıllı telefon portföyünden seçim yapma şansı tanıyor.

vivo'dan yapılan açıklamaya göre, "Genç Teknoloji Destek" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine satış fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu satın alımlarında verilecek devlet desteği için başvurular 15 Kasım'da başladı. Akıllı telefon teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketi vivo'nun Y Serisi modelleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki teknoloji mağazalarında 9 bin 500 TL'yi aşmayan fiyatlarıyla öğrencileri bekliyor.

vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y serisindeki tüm modellerini iki büyük "Android Güncelleme" garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile satışa sunuyor.

Öğrencilerin tercih edebileceği markanın üretimini Türkiye Gebze fabrikasında gerçekleştirdiği Y serisinin 6 modeli Y36, Y35, Y22s, Y27, Y17s, Y16 şeklinde sıralanıyor.

Hükümetin öğrencilere verdiği desteğin yanında vivo ayrıca Y16, Y17s, Y27 ve Y35 modellerini myvivoshop.com'dan satın alan kullanıcılara 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra destek veriyor.