Vivo V30 Lite Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Vivo V30 Lite, Snapdragon işlemcili ve 12 GB RAM'li olarak Google Play Console'da sergilendi. Özellikleri ve tasarımı hakkında detaylar haberimizde.

Vivo V30 Lite bugün tekrardan karşımıza çıktı. Orta segmente hitap edecek olan V30 Lite, Google Play Console'da sergilendi. Gelin Snapdragon işlemcili ve 12 GB RAM'li Vivo V30 Lite'ın özelliklerine ve tasarımına göz atalım.

Vivo V30 Lite yakında tanıtılacak!

Google Play Console'da görünmesi ile lansmanın yaklaştığını bildiren Vivo V30 Lite, aynı zamanda Bluetooth sertifikasyon sitesinde de göründü. Bu sayede bazı özelliklerini net olarak aktaran cihaz, V2314 model numarası ile karşımıza çıkıyor. Belirtilen sitelerde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga seti ile karşımıza çıkan V30 Lite, 12 GB RAM bellek ile gücüne güç katıyor.

Sızıntılara göre ön tarafında kavisli bir ekran taşıyacak olan V30 Lite, bu ekranda 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunacak. Elektriksel anlamda gücünü 4700 mAh'lik pilinden alan V30 Lite, bu pil için 44W hızlı şarj desteği de sunacak. Android 13 işletim sistemi ile çalışan cihaz arka kamera grubu içerisinde Aura Ring LED'e sahip olacak.

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Tasarımsal anlamda şirketin bu yılki birçok modeli ile benzerlik gösteren Vivo V30 Lite görünüşe göre yeşil ve mavi renk seçenekleri ile gelecek. Dikey konumlandırmış iki adet arka kameraya sahip olacak olan V30 Lite'ın diğer özellikleri net olarak bilinmiyor. Ancak beklenen özellikleri aşağıda sizinle paylaştık. Siz Vivo V30 Lite'ı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

V30 Lite muhtemel özellikleri!