vivo V30 Lite, 80W Hızlı Şarj ve 4 Yıl Pil Garantisi ile Ön Satışa Çıkıyor

vivo, Türkiye pazarında yeni akıllı telefonu V30 Lite ile iddialı bir giriş yapıyor. Cihaz, segmentinde öne çıkan özellikleriyle dikkat çekiyor. vivo V30 Lite özellikle 80W hızlı şarj teknolojisi ve 4 yıl pil garantisi ile rakiplerinden ayrışarak ön satışa çıkıyor. İşte tüm detaylar…

vivo V30 Lite, 4 yıl pil garantisi ve 80W hızlı şarj ile ön satışa çıkıyor!

vivo'nun yaptığı araştırmalar, kullanıcıların pil ömrü ve hızlı şarj konusunda hassas olduğunu gösteriyor. Bu nedenle V30 Lite, 80W Hızlı Şarj özelliğiyle sadece 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Akıllı Şarj Motoru 2.0 ve Gece Şarj Koruması gibi teknolojiler ise pil sağlığını koruyarak kullanım ömrünü uzatıyor.

vivo V30 Lite, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Orman Yeşili ve Mercan Siyahı renk seçenekleriyle sunulan telefon, Florit AG Cam teknolojisi sayesinde göz alıcı bir görünüme sahip. Bu teknoloji, aynı zamanda telefona dayanıklılık kazandırıyor.

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V30 Lite, sadece şarj ve tasarım özellikleriyle değil, aynı zamanda ekran ve kamera performansıyla da öne çıkıyor. 120 Hz Ultra Vision AMOLED ekran, akıcı ve canlı bir görüntüleme deneyimi sunarken, 50 MP kamera ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebiliyor.

Yeni model, 26 Nisan'da Türkiye'de ön satışa sunulacak. Ön satışa özel olarak çeşitli kampanyalar ve hediyeler de sunuluyor. Bu avantajlarla birlikte V30 Lite, kullanıcılarına hem teknolojik hem de pratik bir mobil deneyim sunmayı hedefliyor.