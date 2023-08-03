Vivo'nun yeni modeli V29 Lite, orta segmentte kullanıcılara yüksek performans ve kullanıcı deneyimi sunuyor. 64 MP kamera, 120Hz AMOLED ekran ve 5.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan telefon, kavisli ekranıyla da dikkat çekiyor. Fiyatı ise 15.999 TL olarak belirlendi.

Birkaç yıldır giriş ve orta segment akıllı telefon modelleriyle pazarda etkin rol oynamaya başlayan Vivo'nun geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan V29 modeli bugün raflarda yerini almaya başladı. İşte Vivo V29 Lite fiyatı ve özellikleri…

Vivo V29 Lite fiyatı ve özellikleri!

Vivo V29 Lite, 64 Megapiksel optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı AMOLED ekranı, 5.000 mAh bataryası ve 44W FlashCharge hızlı şarjı ile orta segmentte neredeyse her alanda iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Ayrıca Vivo, V29 Lite 5G ile sektörde bir ilke imza atarak orta segmentte kullanıcılara ilk defa kavisli ekrana sahip bir akıllı telefon sunuyor. Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı renk seçenekleri ile gelen V29 Lite, kavisli AMOLED ekranı ile tasarımsal bütünlük yakalamayı başarıyor.

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Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden alan vivo V29 Lite, Android 13 işletim sistemi ve

FunTouch OS 13 ara yüzü üzerinde çalışıyor. Telefon 8GB RAM ve 128GB depolama ile geliyor.

Genişletilmiş RAM 3.0 özelliği, mevcut 8 GB RAM'e ek olarak mevcut depolama alanından

8 GB'a kadar belleği ödünç alarak kullanıcıların 40'a yakın uygulama arasında gecikme

olmadan eşzamanlı geçiş yapmasına olanak tanıyor.

16 Megapiksel ön kameraya sahip olan vivo V29 Lite 5G'nin arkasında 64 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel bokeh, 2 Megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Telefon ekran altı parmak izi okuyucusu ile de kullanıcılara kullanım kolaylığı ve güvenlik sunuyor.

ÖzellikVivo V29 Lite Ekran6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLEDİşlemciQualcomm Snapdragon 695 (8nm)Bellek8GB LPDDR4x RAMDepolama128GB UFS 2.2Arka Kamera64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4Ön Kamera16MP f/2.45YazılımFunTouch OS 13, Android 13Batarya5000 mAh, 44W hızlı şarjBoyut164.24 x 74.79 x 7.89mmAğırlık177g

Vivo V29 Lite fiyatı 8/256 GB modeli için 15 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihazı satın alan kişilere 3000 TL değerinde ekstra 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarımı da hediye ediliyor.