Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

vivo T3x 5G: Uygun Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde orta segment modelleri ile isminden sıkça söz ettiren vivo, şimdi uygun fiyatı ile dikkat çeken vivo T3x 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün lansman görselleri ile karşımıza çıkan vivo T3x 5G, hem fiyatını hem de özelliklerini ortaya döktü. İşte vivo T3x'in tüm detayları.

vivo T3x 5G neler sunuyor?

vivo geçtiğimiz günlerde vivo T3 5G modelini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise gözler T3x'in üzerine çevrildi. Bugün ortaya çıkan görselle tasarımı tarafında da bazı bilgiler veren cihaz, arka tarafında dairesel tasarıma sahip kamera adası taşıyor. İçerisinde iki adet kamera barındıran bu ada, altın görünümlü bir çerçeve ile çevrilmiş. Cihazın bordo rengi ile iyi bir uyum sağlayan bu kombinasyon, sızıntılara göre oldukça uygun fiyatlara elde edilebiliyor.

Cihazın satış sayfasından gelen bilgilere göre 180 Dolar gibi bir fiyatla raflarda yerini alacak olan vivo T3x 5G, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alacak. Kasanın içerisinde 6000 mAh'lik bir pil taşıyacak olan T3x 5G, ses seviyesini yüzde 300 artıran ses yükseltici özellikli çift hoparlörü de üzerinde taşıyacak.

vivo V30e 5G gerçek görüntüsü ortaya çıktı! İşte özellikleri

Şimdilik vivo T3x hakkında başka bir bilgi yok. Ancak cihazın bir önceki versiyonu T2x'in özelliklerine bakarak kamera ve ekran tarafında bazı çıkarımlar yapabilirsiniz. Sizler için vivo T2x'in özelliklerini de aşağıya bıraktık. Siz bu haliyle vivo T3x 5G'yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

vivo T2x özellikleri!

İşlemciMediaTek Dimensity 6020RAM8 GBDepolama128 GBEkran6.38 inç, Full HD+ AMOLEDEkran Parlaklığı1300 nitEkran Yenileme Hızı90 HzDokunmatik Örnekleme Hızı360 HzKontrast Oranı6000000: 1Arka Kamera50 Megapiksel

2 Megapiksel (derinlik algılama)Ön Kamera8 MegapikselBatarya5.000 mAhHızlı Şarj Desteği18WBağlantı5G

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeyma Döğücü kimdir, kaç yaşında? Şeyma Döğücü ne iş yapıyor? 9 Nisan Arefe günü teravih var mı? Arefe günü teravih kılınır mı? Teravih namazının hükmü nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden neden ayrıldı? AREFE GÜNÜ İBADETLERİ! Arefe günü hangi dua okunur, hangi zikir çekilir? Survivor'da Ogeday ve Acun Ilıcalı neden tartıştı, ne oldu? Acun Ilıcalı Ogeday'a neler söyledi? Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye geri mi dönecek mi? Yavuz Ağıralioğlu kendi partisini mi kurdu? Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan, Meclis kürsüsünde ne dedi? Ömer Öcalan olayı ne, neden tepki çekti? BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title