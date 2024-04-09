vivo T3x 5G: Uygun Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Son günlerde orta segment modelleri ile isminden sıkça söz ettiren vivo, şimdi uygun fiyatı ile dikkat çeken vivo T3x 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün lansman görselleri ile karşımıza çıkan vivo T3x 5G, hem fiyatını hem de özelliklerini ortaya döktü. İşte vivo T3x'in tüm detayları.

vivo T3x 5G neler sunuyor?

vivo geçtiğimiz günlerde vivo T3 5G modelini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise gözler T3x'in üzerine çevrildi. Bugün ortaya çıkan görselle tasarımı tarafında da bazı bilgiler veren cihaz, arka tarafında dairesel tasarıma sahip kamera adası taşıyor. İçerisinde iki adet kamera barındıran bu ada, altın görünümlü bir çerçeve ile çevrilmiş. Cihazın bordo rengi ile iyi bir uyum sağlayan bu kombinasyon, sızıntılara göre oldukça uygun fiyatlara elde edilebiliyor.

Cihazın satış sayfasından gelen bilgilere göre 180 Dolar gibi bir fiyatla raflarda yerini alacak olan vivo T3x 5G, gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alacak. Kasanın içerisinde 6000 mAh'lik bir pil taşıyacak olan T3x 5G, ses seviyesini yüzde 300 artıran ses yükseltici özellikli çift hoparlörü de üzerinde taşıyacak.

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Şimdilik vivo T3x hakkında başka bir bilgi yok. Ancak cihazın bir önceki versiyonu T2x'in özelliklerine bakarak kamera ve ekran tarafında bazı çıkarımlar yapabilirsiniz. Sizler için vivo T2x'in özelliklerini de aşağıya bıraktık. Siz bu haliyle vivo T3x 5G'yi nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

vivo T2x özellikleri!