ViewSonic Xbox Oyun Konsolları İçin Yeni Bir Projeksiyon Çıkardı

ViewSonic, Xbox oyun konsolları için tasarlanmış LX700-4K lazer oyun projeksiyonu ile oyun severlerin beklentilerini yükseltiyor. Bu yüksek performanslı projektör, yerel 4K Ultra HD çözünürlük sunarak oyunlarda görsel bir devrim yaratmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar…

ViewSonic'in Xbox 4K Lazer projeksiyonu: Oyun deneyimini yeniden tanımlıyor

Xbox Series X/S ile sorunsuz uyumlu olan LX700-4K, yüksek kalitede oyun deneyimi için gerekli tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. LX700-4K, 3. nesil lazer fosfor teknolojisini kullanarak, 3,500 ANSI Lumen parlaklık ve 30 bin saatlik uzun ömürlülük sunuyor.

300 inçe kadar ekran boyutu sağlayabilen projeksiyon, yüksek yerel kontrast oranı sayesinde canlı ve net görüntüler üretiyor. Xbox'a özgü çözünürlük ve yenileme hızı kombinasyonları ile donatılan cihaz, 1440p çözünürlükte 120Hz yenileme hızı desteğiyle, görsel kalite ve akıcılık arasındaki ideal dengeyi sağlıyor.

Yeni Xbox konsolu için tarih ortaya çıktı!

Projeksiyonun kullanımı son derece kolay ve esnek kurulum seçenekleri sunuyor. Harman Kardon hoparlörler ile donatılmış LX700-4K, zengin ve sürükleyici bir ses deneyimi vaat ediyor. Bu, özellikle evde sinema benzeri bir oyun ortamı yaratmak isteyen kullanıcılar için ideal.

LX700-4K, özellikle Xbox için optimize edilmiş ayarlarla gelir. 4.2 ms'lik hızlı tepki süresi ve 240 Hz yenileme hızı, oyunlarda kesintisiz ve akıcı bir deneyim sunuyor. Bu özellikler, özellikle hız gerektiren ve tepki süresinin kritik olduğu oyunlarda fark yaratıyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi

ViewSonic LX700-4K Lazer Projeksiyon, 1.599,99 dolar fiyat etiketiyle Nisan 2024'te piyasaya sürülecek. Yüksek kaliteli bir oyun aksesuarı olarak konumlandırılan bu projeksiyon, hem fiyatı hem de sunduğu özellikler açısından oyun tutkunları için bir yatırım olarak görülüyor.

LX700-4K, evde oyun oynama deneyimini dönüştürme potansiyeline sahip. Oyuncular, daha büyük ve daha net görüntüler elde edebilirken, üstün ses kalitesi ve akıcılık sağlayan teknolojilerle oyunları çok daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebilirler.

Bu cihazın piyasaya sürülmesi, oyun aksesuarları sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabilir ve evde oyun oynamayı tercih eden kullanıcılar için yeni standartlar belirleyebilir. Sizce, 4K çözünürlüğü ve yüksek yenileme hızı ile donatılan LX700-4K, oyun severler için nasıl bir fark yaratabilir?

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