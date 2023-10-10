Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren VALORANT, Riot Games tarafından 2020 yılında piyasaya sürüldü. Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan yapım, milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. VALORANT'ta oyuncuların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için iki seçenek bulunuyor: Sesli sohbet ve yazılı sohbet. Oyuncular bu iki iletişim yöntemiyle takım içi koordinasyon da kurabiliyorken, rakip takım ile konuşabilmek de mümkün. Peki VALORANT'ta sohbette herkese yazma nasıl yapılır?

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren VALORANT, Riot Games tarafından 2020 yılında piyasaya sürüldü. Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan yapım, milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

VALORANT'ta oyuncuların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için iki seçenek bulunuyor: Sesli sohbet ve yazılı sohbet. Oyuncular bu iki iletişim yöntemiyle takım içi koordinasyon da kurabiliyorken, rakip takım ile konuşabilmek de mümkün. Peki VALORANT'ta sohbette herkese yazma nasıl yapılır?

VALORANT Sohbette Herkese Yazma Nasıl Yapılır?

VALORANT oyuncularının kendi takımında olanların dışındaki diğer oyuncular ile sohbet edebilmeleri için iki yolu bulunuyor. Bu iki yol da oldukça basit. Bunun için Ayarlar kısmına girmenize bile gerek yok. O halde lafı çok uzatmadan VALORANT herkese yazma adımlarına geçelim.

1. Yöntem

VALORANT sohbette herkese yazma için sırasıyla Shift + Enter tuşlarına basmanız yeterlidir. Bundan sonra açılan metin kutusuna istediğiniz mesajı yazdıktan sonra gönderdiğinizde bütün oyuncular görecektir.

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1. Adım: Shift + Enter tuşuna basın.

2. Adım: Dilediğiniz mesajı yazıp gönderdikten sonra herkes tarafından görülecektir.

2. Yöntem

VALORANT sohbette herkese yazma için öncelikle Enter tuşuna tıklayarak mesaj kutusunu açın. Diğer oyunculara yazmak istediğiniz mesaja geçmeden önce ilk olarak /all yazın ve ardından boşluk tuşuna bastıktan sonra herkese yazma moduna geçiş yapın. Bundan sonra yazacağınız mesajı diğer takımınız bir yana diğer oyuncular da görecektir. Tabii bu adımları her mesajınız için yapmanız gerektiğini belirtelim.

1. Adım: Enter tuşuna basarak mesaj yazma kutusunu açın.

2. Adım: /all yazdıktan sonra boşluk bırakarak herkese açık yazma moduna geçiş yapın.

3. Adım: Dilediğiniz mesajı yazdıktan sonra diğer oyuncuların da görebileceği şekilde gönderebilirsiniz.

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VALORANT'a her geçen gün yepyeni içerikler eklenmeye devam ediyor. Oyuncular, önümüzdeki dönemlerde farklı yenilikler ile karşılaşacak. Öte taraftan gece pazarı da oyuncular tarafından merakla bekleniyor.

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