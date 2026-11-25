Dijitalleşmeyle birlikte çocukların oyun alışkanlıklarının sokaklardan ekranlara taşındığını belirten uzmanlar, şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çocukların davranışlarını olumsuz etkileyebileceğini, ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesinin önemli olduğu uyarısında bulundu.

Çocukların ve gençlerin günümüzde toplu taşıma araçları ve okul gibi pek çok alanda ekran başında vakit geçirdiğini belirten uzmanlar, özellikle şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının bilinçaltını olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekti. Ekran başında birlikte vakit geçirmenin kaliteli zaman geçirmek anlamına gelmediğini vurgulayan uzmanlar, ailelerin çocuklarının ilgi alanlarına ve yaş gruplarına uygun etkinlikler düzenlemesini önerdi.

"Bilgisayar oyunları maalesef genç zihinleri işgal ediyor ve yanlış yönde yönlendiriyor"

Gelişen ve değişen dünyadan dijitalleşen bir dünyaya doğru evrildiğimizi belirten Yeşilay Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Bu dijitalleşen dünyaya evriliyoruz değil evrildik. O yüzden de artık oyunlarımız sokaklardan, mahallelerden, sitelerden evlere taşındı. Evler de ekranın karşısında. Bu arada sadece evlerde değil, Yolda giderken tramvayda, otobüste, hatta ne bileyim okulda bu teneffüs aralarında bile çocukların ellerinde, gençlerin ellerinde ekranları görebiliyoruz. Tabii bu ekranlarda çocuklarımız ve gençlerimiz genellikle ne yapıyor? Bilgisayar oyunu oynuyorlar. Maalesef bilgisayar oyunları hani bir taraftan tamam belki güzel vakit geçirilebiliyor, eğlenceli vakit geçirilebiliyor ama diğer taraftan bilinçaltlarına olumsuz şeyler yüklenebiliyor. Nedir bu olumsuz şeyler? Şiddet. Şiddet, bilgisayar oyunlarında maalesef oldukça yoğun bir şekilde işleniyor. Hepimizin de şu son günlerde malum olduğu üzere bazı oyunların yeni versiyonları çıktı. Bu yeni versiyonlarda açıkçası daha öncekinde adam öldürme, araba hırsızlığı gibi durumlardan dolayı bilgisayar oyunları maalesef genç zihinleri işgal ediyor ve yanlış yönde yönlendiriyor" dedi.

"Bizim kültürümüz oyun anlamında çok geniş bir repertuvara sahip"

Bilgisayar oyunları yerine neler yapılabileceğini anlatan Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Bu konuda özellikle olumsuzluk anlamında sayacağımız çok şey var ama biz tabiri caizse şeytan taşlamak yerine biraz da neler yapabiliriz bunları konuşmamız gerekiyor. Özellikle ebeveynlerin, annelerin, babaların bu anlamda çocuklarıyla beraber kaliteli vakit geçirmesi gerekiyor. Şimdi bazen soruyoruz anne babalara 'Kaliteli vakit geçiriyor musunuz çocuğunuzla' diye. 'Hocam evde beraberiz' diyorlar. Evde beraber ama hepimizin elinde bir ekran, karşısında bir ekran bu kaliteli vakit anlamına gelmiyor. Dolayısıyla çocukların ilgi alanına göre hepimizin yapabileceği güzel etkinlikler vardır. Nedir bunlar? Örnek olarak ben sadece kitap okumak demeyeceğim burada. Çocuklarla oturup örnek bizim eski zamanlarda oynadığımız isim, bitkiler vardı. Sonra belli oyunlar var, böyle zeka geliştirici oyunlar var. İnsanlarla birlikte karşılıklı etkileşimli oyunlar var. Bunun gibi oyunlar oynanabilir. Onun haricinde gerçekten dışarıda yani özellikle bahçede, sokakta ve sitede oynanacak oyunlar var. Gerçekten bizim kültürümüz oyun anlamında çok geniş bir repertuvara sahip. Bu anlamda da benim ailelere tavsiyem yaş grubuna göre ya da ne bileyim ilgi alanına göre çocuklarımıza, gençlerimize farklı alanlarda etkinlikler sunması. Gerçekten çok önemli çünkü bağımlılık dediğimiz zaman ya da insanların olumsuz davranış dediğimiz zaman sadece madde kullanması girmiyor. Davranışsal bağımlılık da gerçekten çok önemli konulardan bir tanesi. Bu anlamda ailelerin uyanık olması gerekiyor. Hep aile aile diyorum çünkü ağaç yaşken eğilir sözümüz var biliyorsunuz. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızı, gençlerimizi ne kadar küçük yaşlardan bu anlamda eğitirsek ve kaliteli vakit geçirmelerine sebep olursak o kadar daha geleceğimiz mutlu, huzurlu ve aydınlık olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı