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Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
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NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, sağlık durumları hakkında endişeleri giderdi. Mart ayında SpaceX uzay aracıyla dünyaya döneceklerini belirten astronotlar, sağlıklarının iyi olduğunu ve siyasi nedenlerle terk edildiklerine dair iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

ULUSLARARASI Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları Sunita Williams ve Butch Wilmore, sağlık durumlarıyla ilgili endişelere yanıt verdi.

NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 9 aydır mahsur kalan astronotlar ABD televizyonuna konuştu. Astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore, mart ayında SpaceX uzay aracıyla dünyaya döneceklerini ve sağlıklarının iyi olduğunu belirtti. Butch Wilmore, "Siyasi nedenlerle terk edildiğimizi duymadım. Bildiklerime göre bunun doğru olması pek mümkün değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Teknoloji
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ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
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