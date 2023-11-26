Uzaktan Kumandalı Ekskavatörün Sergilendiği Fuar
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Çin'de geliştirilen uzaktan kumandalı bir ekskavatör, Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde düzenlenen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilendi. Oyun teknolojileriyle donatılan ekskavatör zorlu ya da tehlikeli ortamlarda çalışabiliyor.
Uzaktan kumandalı ekskavatörün çeşitli görüntüleri
Çin'de geliştirilen uzaktan kumandalı bir ekskavatör, Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde düzenlenen 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilendi. Oyun teknolojileriyle donatılan ekskavatör zorlu ya da tehlikeli ortamlarda çalışabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Teknoloji