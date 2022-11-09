Ünlü Astrofizikçi: 'Uzaylılar Dünya'ya Hiç Gelmedi'

Dünyaca ünlü astrofizikçi, gezegen bilimci ve yazar Neil deGrasse Tyson, uzaylıların (varsa) hiçbir zaman Dünya'ya gelmediğini öne sürdü.

Dünyaca ünlü astrofizikçi, gezegen bilimci ve yazar Neil deGrasse Tyson, uzaylıların (varsa) hiçbir zaman Dünya'ya gelmediğini öne sürdü.

64 yaşındaki Amerikalı bilim insanı, insanoğlunun uzaylılarla ilgili en merak ettiği 3 sorudan birine cevap verdi.

"Uzaylılar var mı?" "Varsa neden hala temasa geçemedik, izlerini bile bulamadık?" "Uzaylılar, Dünya'ya gelip gitmiş olabilir mi?"

Tyson, işte bu merak edilen sorulardan üçüncüsüne cevap verdi: "Hiç gelmediler."

ABD'li bilim insanı bunun için 3 neden sıraladı:

"BİZ İLKELİZ"

"BİR: Sadece Samanyolu'nda 100 bin milyon yıldız bulunuyor. Bu kadar yıldız arasında bir uzaylı medeniyeti olamaz mı? Olsa da gelememişlerdir. Uzun uzay yolculukları düşündüğümüzden de zor."

"Işık hızının tam değeri saniyede 299.792.458 metredir. Ancak hiçbir araç bu hıza ulaşamadı, ulaşamaz da. Sadece bunun yüzde 10'una ulaşılsa, Samanyolu'nu baştan başa gezmek milyonlarca yıl sürer."

"İKİ: Uzaylılar ışık hızına ya da ona yakın bir hıza ulaşmışsa, bu uzaylıların çok ama çok ileri medeniyet olduğunu gösterir. O zaman da bizi zeki bulmamışlardır. Böylesi bir medeniyet, bizimle tanışmak için ilkel bulurlar."

"ÜÇ: Bir diğer ihtimal de… uzaylıların böylesi bir üst medeniyete ulaşmışsa, mutlaka aralarında güç savaşı başlamıştır. ve Star Wars'taki gibi galaksiler arası savaşlar olmuştur. Ki, o zaman da bizimle uğraşacak vakitleri olmamıştır."

"UZAYLILARA İNANANLARIN ÇOĞU ÜNİVERSİTE MEZUNU"

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