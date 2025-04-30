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Uluslararası MEB Robot Yarışması Başvuruları Uzatıldı

Uluslararası MEB Robot Yarışması Başvuruları Uzatıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na başvurular, yoğun talep nedeniyle 9 Mayıs'a kadar uzatıldı. Yarışma, bilim ve teknoloji meraklısı gençleri bir araya getiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "17. Uluslararası MEB Robot Yarışması"na başvurular 9 Mayıs'a uzatıldı.

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bilim sevdalısı, teknoloji avcısı gençlerimizi buluşturan 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması başvuruları, yoğun talep üzerine 9 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Hayal eden, tasarlayan ve üreten tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Teknoloji
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