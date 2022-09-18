Uçakta internet fiyatları dudak uçuklattı!

Dünya genelinde hem iç hem de dış hatlar için yolcularına internet hizmeti sağlayan hava yolu şirketleri, uçakta evde kullandığımız aboneliklere kıyasla bir hayli yüksek internet fiyatları ile karşımıza çıkıyor. Öyle ki birkaç YouTube videosu seyretmek bile uçak bileti ile aynı paraya gelebilir. Öte yandan Elon Musk'ın Starlink uydu internet hizmeti bu fiyatların çok daha uygun bir hale gelmesini sağlayabilir.

Uçakta internet fiyatları ne kadar?

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, bugün bulunduğu Türk Hava Yolları İstanbul – Hannover uçuşunda anlaşmalı internet sağlayıcı firmanın değişmiş olabileceğini söyledi. Geçtiğimiz dönemde Türk Telekom'un Wi-Fi hizmetine yer verilirken, bu uçuşta Profen isimli servis sağlayıcı ile karşılaştığını belirtti.

Dünya genelinde uçakta internet ücretleri pahalı. United Airlines'ın Chicago – Reykjavik uçuşunda deneyimlediğim, sadece yazılı mesajlaşmaya (Whatsapp dahil) imkan veren ücretsiz bağlantı seçeneğini çok beğenmiştim. Starlink, bu işe de el atarsa konu çok farklı bi yere gidebilir. — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) September 18, 2022

Buna ek olarak, Türk Hava Yolları'nın uçak içerisinde internet kullanmak isteyen yolculardan ne kadar ücret talep ettiğini de paylaştı. Aşağıdaki listeye baktığımız zaman Miles&Smiles Elite, Elite Plus, Classic ve Classic Plus kart sahipleri için 10 MB, 400 MB, 1 GB ve sınırsız olacak şekilde ücretsiz kullanım kotaları olduğunu, diğer yolcuların ise seçecekleri pakete göre MB başına 1 TL ila 2.5 TL arası ücret ödemesi gerektiğini görüyoruz.