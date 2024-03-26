Üye Girişi
Haberler

Ubisoft, The Settlers: New Allies için büyük bir ücretsiz içerik güncellemesi yayınladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ubisoft, The Settlers: New Allies için büyük bir ücretsiz içerik güncellemesi yayınladı. Gerçek zamanlı strateji oyunu için sunulan Gears of Prosperity paketi oyuna neler getiriyor? İşte detaylar.

The Settlers: New Allies için Gears of Prosperity paketi neler sunuyor?

Ubisoft, yeni paketle oyun deneyimini daha da geliştirmek için yeni özellikler ve tasarım öğeleri sunuyor. Oyuncular artık savaşlarda geçici taktiksel avantajlar elde etmek için Atölye binalarında sınırlı kullanıma sahip aletler üretebilecek.

Atölye'ye ek olarak, Gears of Prosperity ile Su Kuyusu ve Zanaatkar gibi yeni binalar da eklendi. Şehir nüfus limitlerinin artırılması ve görüş mesafesinin güçlendirilmesi gibi çeşitli dengeleme değişiklikleri de bu paketle birlikte uygulandı.

132132132

Ubisoft'un açıklamasına göre yeni dekoratif yapılar, oyuncuların yerleşimlerini kişiselleştirmelerini sağlayacak. Güncelleme, oyunun üç fraksiyonu arasında seçim yapmak için oyunculara yeni nesil stratejiler sağlıyor.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında erişime açılan The Settlers: New Allies, konsollarda ve PC'de oynanabilir. Yeni içerik paketi ise tüm mevcut oyunculara ücretsiz olarak sunulmuş durumda. Gears of Prosperity'yi hemen indirebilir ve tadını çıkarabilirsiniz.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca x64 bit)

İşlemci: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8GB (Çift Kanal)

DirectX: DirectX 11

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 950 2GB VRAM / AMD Radeon 550 2GB VRAM

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca x64 bit)

İşlemci: Intel i7-6700 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8GB (Çift Kanal)

DirectX: DirectX 11

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB VRAM / AMD RX 470 4GB VRAM

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Ubisoft Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli? Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu? Batuhan Emre Atamer kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Kurşunlu Belediye Başkan adayı Batuhan Emre Atamer Batuhan Emre Atamer kaç yaşında, nereli? Yaşar Karakuş kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Korgun Belediye Başkan adayı Yaşar Karakuş kaç yaşında, nereli? İsa Koç kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Ilgaz Belediye Başkan adayı İsa Koç kaç yaşında, nereli? Emre İzzet Akbulut kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Eldivan Belediye Başkan adayı Emre İzzet Akbulut kaç yaşında, nereli? Yargıtay seçimleri ne zaman bitecek? Adaylar kimler? Hangi aday önde? Mehmet Şerif Yıldırım kimdir? CHP Malatya Hekimhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Şerif Yıldırım Kaç yaşında, nereli? Mehmet Bayram kimdir? CHP Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayram Kaç yaşında, nereli? Ali Karakuş kimdir? CHP Malatya Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Karakuş Kaç yaşında, nereli? Ersoy Eren kimdir? CHP Malatya Arguvan Belediye Başkan Adayı Ersoy Eren Kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title