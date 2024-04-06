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Twitter'ın sohbet botu Grok, mizahi içeriği gerçek haber sanıyor

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Son dönemlerde sosyal medya platformları da dahil olmak üzere birçok şirket, yapay zeka çalışmaları yapıyor. Eski adı Twitter olan X de geçtiğimiz aylarda sohbet botu Grok'u kullanıma sundu. Sosyal medya platformunun CEO'su Elon Musk ise bu botun eğlenceli olduğunu ve hatta mizahtan nefret edenlerin kullanmaması gerektiğini söylemişti. Ancak son gelişmelere göre Grok, eğlenceli olsa da mizah ile ilgili içerikleri anlama konusunda pek de iyi değil gibi görünüyor. İşte nedeni…

Grok, mizahi bir içeriği gerçek haber sandı

X'in (Twitter) Premium aboneliğine sahip kullanıcıların erişebildiği Grok, kendisine sormak istediğiniz hemen her soruya cevap üretebilecek seviyede bir araç. Bilgi ihtiyacını ise sosyal medya platformundan karşılıyor. Yani kendisine popüler bir konu hakkında soru sorabilirsiniz.

Grok, herhangi bir konuyla ilgili bilgi vermek için önce kendi öğrenmesi gerekiyor. Öğrenmek içinse en popüler yani en çok beğeni alan gönderilere yöneliyor. Peki bu gönderilerde mizahi bir içerik yer alsaydı ne olurdu? Bu gerçekleşti.

X (Twitter)'te yeni dönem! ChatGPT rakibi Grok için sevindiren açıklama

Geçtiğimiz saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehirlerinden New York'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte olduğu bildirilen bu sarsıntı, birkaç saniye boyunca hissedildi.

Bir X (Twitter) kullanıcısı ise depremin ardından şehrin Belediye Başkanı Eric Adams'ın depremleri önlemek için New York Polis Departmanı'nı (NYPD) görevlendirdiğini, "robo polisler" kullanmayı düşündüğünü ve "her polisin depremi vurup yok etmesini" emrettiğini söylediği bir paylaşımda bulundu.

Tahmin edebileceğiniz üzere mizah amacıyla paylaşılan bu gönderi, çok beğeni aldı. Bunun akabinde Grok'un ise içeriği gerçek bir haber sandığı ve bilgileri özetleyerek kullanıcılara sunduğu ortaya çıktı. Böylelikle sohbet botunun gerçek ile şaka veya mizahi içeriği ayırt etme konusunda pek de iyi olmadığı gözler önüne serildi.

Bu durum sosyal medyada tartışma konusu oldu. Pek çok kullanıcı, yapay zeka aracının kullanıcıları kaynak almaması gerektiğini savundu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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