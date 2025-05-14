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TUSAŞ ve Airbus Arasında İspanya'da Savunma İş Birliği Anlaşması

TUSAŞ ve Airbus Arasında İspanya'da Savunma İş Birliği Anlaşması
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TUSAŞ ile Airbus, Madrid'de düzenlenen FEINDEF fuarında, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçakları için 'Gelişmiş Jet Eğitim Uçağı, Entegre Eğitim Sistemi-Muharip (ITS-C)' programı kapsamında iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Türkiye ve İspanya arasındaki savunma bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

İMZALAR MADRİD'DE ATILDI

Airbus liderliğindeki İspanyol sanayi şirketleri ile TUSAŞ arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen FEINDEF fuarında imzalanan mutabakat zaptı, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterindeki F-5M eğitim uçaklarının yerini almayı hedefleyen 'Gelişmiş Jet Eğitim Uçağı, Entegre Eğitim Sistemi-Muharip (ITS-C)' programı kapsamında iş birliği fırsatlarını belirlemeyi ve geliştirmeyi amaçlıyor. Bu iş birliği, Airbus'ın tasarım, üretim, hizmet desteği ve eğitim konularındaki uzmanlığını; TUSAŞ'ın gelişmiş kabiliyetlere sahip, tek motorlu, 2 kişilik, süpersonik jet eğitim uçağı olan HÜRJET'in yenilikçi tasarımıyla bir araya getirecek.

TUSAŞ ile Airbus arasında daha önce olası sanayi iş birliğine yönelik çalışmaların başlatılmasını hedefleyen bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu mutabakat zaptının devamı niteliğinde taraflar bu sefer İspanyol sanayi şirketlerinin de katılımıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen FEINDEF fuarında yeni bir mutabakat zaptı için bir araya geldi. Anlaşma, TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET jet eğitim uçağının İspanyol entegre eğitim sistemine dahil edilmesini amaçlarken, İspanyol sanayisinin de güçlendirilmesini hedefliyor. İmzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ve İspanya arasındaki savunma bağlarını kuvvetlendirmeyi, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin modern eğitim uçaklarına yönelik artan operasyonel ihtiyaçlara yanıt verilmesini amaçlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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