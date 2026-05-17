Haberler

TUSAŞ, Teknik Gezi XL'de 20 bin öğrenciyi ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TUSAŞ, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Teknik Gezi XL' programında Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 20 bin öğrenciye milli havacılık projelerini tanıttı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Teknik Gezi XL" programında Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 20 bin öğrenciye milli havacılık projelerini tanıttı.

TUSAŞ, geleneksel hale getirdiği "Teknik Gezi XL" etkinliğini bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilkokuldan üniversite seviyesine kadar yaklaşık 20 bin öğrenci TUSAŞ tesislerinde ağırlandı. Etkinliğe 74 şehirdeki 177 üniversite, bin 26 lise, 718 ortaokul ve 867 ilkokuldan başvuru yapıldığı bildirildi. İki gün süren programda öğrenciler, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen hava platformlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Katılımcılar üretim hatlarını gezerken, ayrıca uçuş gösterileri, deneyim alanları, kariyer oturumları ve interaktif atölyelere katıldı.

Etkinliğin ilk gününde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ağırlandı. HÜRJET ve KAAN temalı gösteriler yoğun ilgi görürken, GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ile ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının uçuş gösterileri gerçekleştirildi. Çocuklar ayrıca HÜRKUŞ deneyim alanında vakit geçirirken, KAAN'ı sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimledi ve HÜRJET 360 simülatöründe uçuş tecrübesi yaşadı.

İkinci gün ise lise ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlendi. HÜRJET ve GÖKBEY'in gerçekleştirdiği uçuş gösterileri izleyicilerden ilgi gördü. TUSAŞ insan kaynakları ekipleri tarafından kariyer fırsatları ve staj programlarına ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Test pilotlarıyla söyleşi ve imza etkinlikleri gerçekleştirildi.

Öte yandan, TUSAŞ'ın uzun dönem yetenek programlarından biri olan "SKY Experience Programı" kapsamında mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversite 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen programda bu yıl 600 adaydan 293'ünün başarıyla mezun olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma

Bu maça boşuna dünyanın en iyi derbilerinden biri demiyorlar
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

Büroya girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Kasa dolup taştı! Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı

Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi

Elleri kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde yeni detaylar

Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti