Haberler

TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski adıyla Fox TV olarak bilinen, "İstanbul Now TV" ile yaşadığı hukuki kriz sonrası logosunu değiştiren Now TV'nin yaptığı başvuruya Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan yanıt geldi. Kurum, televizyon kanalının başvurusunu geçersiz sayarak isim ve logo tescilini iptal etti.

  • Türk Patent ve Marka Kurumu, Now TV'nin isim ve logo tescili başvurusunu reddederek iptal etti.
  • Kurumun 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Now TV'nin mevcut logo ve isim tescilini iptal etti.
  • Now TV, mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyecek ve ismini değiştirmek veya yayınlarını sonlandırmak zorunda kalacak.

Now TV'nin isim ve logo tescili için yaptığı başvuruyu Türk Patent ve Marka Kurumu reddederek iptal etti.

NOW TV'NİN BAŞVURUSUNA YANIT

Uzun yıllar Fox TV olarak bilinen, ardından isim değişikliğine giderek Now TV adını alan kanal, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan kötü haber geldi. "İstanbul Now TV" ile yaşadığı hukuki krizin ardından Ocak 2025'te RTÜK kararıyla logosunu değiştirip siyah logoya geçen Now TV'nin başvurusuna TÜRKPATENT'ten yanıt geldi.

İSİM VE MARKA TESCİLİ İPTAL EDİLDİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kurum, 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Now TV'nin mevcut logo ve isim tescilini iptal etti. Karar sonrası kanal, mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyecek; ya ismini değiştirmek ya da yayınlarını tamamen sonlandırmak durumunda kalacak.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan bir deprem daha! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi

Furkan Bölükbaşı'na bir darbe de Sedat Peker'den geldi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Dünyaca ünlü yıldız Sterling'in evine bir kez daha hırsız girdi

Dünyaca ünlü yıldızın evine bir kez daha hırsız girdi
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
title