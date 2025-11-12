TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Now TV'nin isim ve logo tescili için yaptığı başvuruyu Türk Patent ve Marka Kurumu reddederek iptal etti.

NOW TV'NİN BAŞVURUSUNA YANIT

Uzun yıllar Fox TV olarak bilinen, ardından isim değişikliğine giderek Now TV adını alan kanal, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan kötü haber geldi. "İstanbul Now TV" ile yaşadığı hukuki krizin ardından Ocak 2025'te RTÜK kararıyla logosunu değiştirip siyah logoya geçen Now TV'nin başvurusuna TÜRKPATENT'ten yanıt geldi.

İSİM VE MARKA TESCİLİ İPTAL EDİLDİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre kurum, 5 Kasım 2025 tarihli kararıyla Now TV'nin mevcut logo ve isim tescilini iptal etti. Karar sonrası kanal, mevcut ismiyle yayın hayatına devam edemeyecek; ya ismini değiştirmek ya da yayınlarını tamamen sonlandırmak durumunda kalacak.