TÜRKPATENT ISIF'25 Ödül Töreni Gerçekleşti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT ISIF (Uluslararası Buluş Fuarı) standında düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 Ödül Töreni'ne katıldı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT ISIF (Uluslararası Buluş Fuarı) standında düzenlenen TÜRKPATENT ISIF'25 Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Kacır'ın yanı sıra bakan yardımcısı ve Türk Patent Başkanı Muhammed Zeki Durak ve öğrenciler katıldı. 2019 yılı itibariyle Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen TÜRKPATENT ISIF (Uluslararası Buluş Fuarı)'ı TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştirildi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmasının jüri heyeti yerli ve yabancı üyelerden oluşuyor. Jüri Heyeti tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde belirlenen farklı kategorilerden oluşan yerli ve yabancı buluşların sahiplerine Bakan Kacır tarafından ödüller verildi.