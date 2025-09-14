Haberler

Türkiye Nükleer Enerjide Yeni Bir Adım Atıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli nükleer reaktör geliştirilmesi için çağrının başladığını duyurdu. Bu adım, enerji güvenliğini artırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Nükleer enerji teknolojilerinde yeni bir adım atıyoruz. Başlattığımız 'Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı' ile; enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak, net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri Türk sanayiinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK ve TÜBİTAK enstitüleri ile üniversitelerimizin de katkısıyla ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye, nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açıyor; bağımsızlığını ve gücünü perçinliyor" dedi.

Kacır, çağrıya başvuruların 31 Aralık 2025 tarihine kadar 'http://rip.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden yapılabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
