Türkiye'nin İlk Nörobiyolojik Yapay Zeka Mikroçipi Tanıtıldı

DİJİTAL Ekosistemler Yönetişimi ve Kalkınma Araştırmaları Derneği Başkanı Adem Bilgin, uzun süredir üzerinde çalıştığı fotonik mikroçip teknolojisini kamuoyuyla paylaştı. Bilgin, "Bu dünyanın ilk nörobiyolojik yapay zeka mikroçipidir. Üretim lisansını yalnızca yerli ve milli bir firmaya vereceğiz" dedi.

Fotonik mikroçip teknolojisinin tasarım sürecinde insan beynini esas aldığını belirten Dijital Ekosistemler Yönetişimi ve Kalkınma Araştırmaları Derneği Başkanı Adem Bilgin, "Bu, dünyanın ilk nörobiyolojik yapay zeka mikroçipidir" dedi. Çipin adını, eğitim hayatında büyük katkısı olan ODTÜ Biyolojik Bilimler bölümünde ders aldığı hocası Prof. Dr. Ewa Jakubowska Doğru'ya ithafen verdiğini söyleyen Bilgin, "Hem bilime hem de hocalarıma bir vefa borcumu bu şekilde yerine getirmek istedim" diye konuştu.

Mikroçipin teknik özellikleri ve kapasitesine değinen Bilgin şunları söyledi:

"Ewachip, klasik dijital mantığın ötesine geçen bir yapıyla tasarlandı. Çip, ?-modülatör tabanlı ve anlamsal frekans kodlamalı fotonik entegre devre topografyası sayesinde çok daha yüksek hız, düşük enerji tüketimi ve bağlama duyarlı işlem kapasitesi sunuyor. Ayrıca etik karar destek mekanizması ile birlikte yapay zeka uygulamalarında yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bu teknoloji yalnızca işlem gücü değil, aynı zamanda güvenli ve anlamlı bir yapay zeka altyapısı sağlıyor."

Bilgin, mikroçipin uygulama alanlarını şöyle sıraladı:

"Ewachip'in robotik cerrahi, tıbbi görüntüleme, radar sistemleri, otonom araçlar, telekomünikasyon altyapıları ve robotik sistemler gibi pek çok stratejik sektörde kullanılabileceğini öngörüyoruz."

Üretim süreci hakkında da bilgi veren Bilgin, "Teknoloji yalnızca Türkiye merkezli şirketlere lisanslanacak. Ewachip, Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığına katkı sunacak stratejik bir inovasyondur. Üretim lisansını yalnızca yerli ve milli bir firmaya vereceğiz. Amacımız, hem ülkemizin sanayisine hem de küresel teknoloji yarışına kalıcı bir değer katmaktır" ifadelerini kullandı.

Patent sürecinin tamamlandığını ve bilimsel makalenin hakem incelemesinde olduğunu belirten Bilgin, çipin hibrit CMOS-fotonik hatlarda seri üretime hazır hale getirildiğini belirterek "Yerli üretim altyapılarıyla tam uyumlu olan Ewachip, bugünün ve geleceğin kritik sektörlerinde Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak bir platform sunuyor" dedi.