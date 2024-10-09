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Türkiye'de iletişim platformu Discord'a erişim engellendi

Türkiye'de iletişim platformu Discord'a erişim engellendi
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ABD merkezli ücretsiz iletişim platformu Discord'a, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

ABD merkezli ücretsiz iletişim platformu Discord'a, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Platform, İstanbul'da iki kadının öldürülmesinin ardından çocuk ve gençlere yönelik şantaj ve istismarla ilgili gündeme gelmişti.

Discord'un erişime engellendiğini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 Ekim'de X hesabı üzerinden duyurdu.

Tunç, platforma "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle" erişim engeli getirildiğini söyledi.

Adalet Bakanı, "Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, erişim engelinden önce 8 Ekim gecesi yaptığı başka bir paylaşımda bazı sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sitelerine dair adli soruşturma .

Tunç, engelden önceki paylaşımında sorunlu içerikleri çıkarmayan ve alınan yargı kararlarını uygulamayan taraflara 5651 Sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişim engellenmesi gibi yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Erişim engeli, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) web sitesinde de yayımlandı.

BTK'nın açıklamasında kararın Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtildi.

Reşit olmayan dört şüpheli 'muhafaza altında'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da ve 'de yaptığı paylaşımlarda Discord ve anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'da suç unsuru teşkil eden içerikler paylaştığı tespit edilen ve reşit olmayan dört şüphelinin "muhafaza altına alındığını" duyurdu.

Şüphelilerden birinin “çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı” paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Ayrıca reşit olmayan şüphelilerin psikolog eşliğinde ifadelerinin alınacağı söylendi.

İçişleri Bakanı ayrıca "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Discord, İstanbul’da 4 Ekim Cuma günü İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı iki kadının Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesinin ardından tartışma konusu oldu.

Çelik'in Discord'da bir Incel (Involuntarycelibate/İstemsiz Bekarlık Projesi) grubuna üye olduğu ortaya çıktı.

Cinayetlerin ardından Discord ve benzeri platformlarda suç unsuru içerikler paylaşılan çok sayıda grup olduğu ve bunların bazılarının üyelerini suça özendirdiği iddia edildi.

Discord nedir?

ABD merkezli Discord platformu, anında mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma ve içerik paylaşma gibi özellikleri olan bir uygulama.

2015'te kurulan platformun Haziran 2024 verilerine göre aylık yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Kullanıcılar, platformun içinde kurulan "sunucular" vasıtasıyla kendi topluluklarını yaratabiliyor ve bu sunucularda paylaşımlar yapabiliyor.

Ağırlıklı olarak oyunseverlerin kullandığı platform ilk olarak çevrimiçi oyunlar için sesli iletişim özelliği ile ön plana çıkmıştı.

Rusya, uygunsuz kabul ettiği bine yakın içeriğin platformdan kaldırılmaması üzerine 8 Ekim 2024'te Discord'a erişim engeli getirdi.

Discord, 2023'te ABD Savunma Bakanlığı'na ait gizli belgelerin platformdaki bir sunucu üzerinden sızdırılmasının ardından da gündeme gelmişti.

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